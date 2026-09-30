Neidude jalgpallikoondiste kandidaadid kogunesid treeninguteks

Teisipäeval toimusid Tallinnas treeningkogunemised Eesti neidude U-15 ja U-17 jalgpallikoondiste kandidaatidele.

Neidude U-15 koondise kandidaadid treenisid Sportland Arenal, U-17 koondise kandidaadid kogunesid treeninguks TNTK staadionile. U-15 treeningul osales 27 ja U-17 treeningul 22 kandidaati, kirjutab jalgpall.ee.

Neidude U-17 koondise jaoks oli treening üheks ettevalmistuseks oktoobris toimuvaks EM-valikturniiriks. Eesti mängib valikturniiril ühes alagrupis Läti, Leedu ja Fääri saartega. Kohtumised toimuvad 7., 10. ja 13. oktoobril Lätis.

Neidude U-15 koondise kandidaadid teisipäevasel treeningul:

Väravavahid

Lija Koroban (21.02.2012) – Tallinna FC Levadia

Isabel Karis (18.05.2013) – Tartu JK Tammeka

Kristiina Selter (13.01.2012) – Paide Linnanaiskond

Kelis Toova (05.06.2012) – FC Elva

Kaitsjad

Roosi Karolina Rüütli (11.04.2012) – Tallinna FC Flora

Grit Tomingas (21.07.2012) – Tallinna FC Flora

Lisanne Hints (18.07.2012) – Harju JK Laagri

Eva Sergejeva (25.05.2012) – Tallinna FC Levadia

Iti Tamm (24.06.2013) – Raasiku FC Joker

Betti Perling (30.01.2013) – Tallinna FC Flora

Marta Asi (14.05.2012) – FC Elva

Nora Kapp (13.12.2013) – Saku Sporting

Poolkaitsjad ja ründajad

Lenne Hunt (18.09.2012) – Tallinna FC Flora

Gloria Rand (12.02.2012) – Saue Jalgpalliklubi

Aleksandra Vaas (05.05.2013) – Tartu JK Tammeka

Annabel Roondi (29.07.2012) – Tallinna FC Flora

Hanna Valner (30.08.2012) – Tallinna FC Flora

Emma Kadak (11.09.2012) – Nõmme Kalju FC

Marta Marii Hint (11.04.2012) – Tallinna FC Flora

Julia Krasnova (19.10.2012) – Maardu LM JK

Marianna Ivanova (21.05.2012) – Tallinna FC Flora

Marta Pihu (08.06.2012) – Tartu JK Tammeka

Vasilissa Vorobjova (17.09.2013) – JK Noova

Liisi Mari Raudsepp (03.10.2012) – Viimsi MRJK

Emili Talvik (25.09.2012) – Harju JK Laagri

Cara Maj Maibaum (20.10.2012) – Viimsi MRJK

Karmel Bõmberg (31.07.2013) – Viimsi MRJK

Peatreener: Deniss Samoilov

Neidude U-17 koondise kandidaadid teisipäevasel treeningul:

Väravavahid

Miina Allert (29.06.2010) – Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN

Anna Buatier de Mongeot (21.12.2011) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Margaret Matto (26.11.2010) – Elva FC

Teresa Tohver (13.07.2010) – Harju JK Laagri

Linda Lehtsaar (29.03.2010) – Elva FC

Johanna Kütt (11.02.2011) – Harju JK Laagri

Frida Gabriel (31.10.2010) – NJK Electra

Grete Reila (07.05.2011) – Harju JK Laagri

Nora Mai Kool (14.01.2011) – NJK Electra

Emma Liisi Leidas (23.01.2011) – JK Saarepiiga

Scarlett Isabelle Harding (27.02.2011) – Tallinna FC Flora

Laura Lisett Aedla (10.08.2010) – Saku Sporting

Poolkaitsjad ja ründajad

Alisa Klimenko (23.11.2011) – Tallinna FC Levadia

Melissa Rei (18.07.2010) – JK Saarepiiga

Liselle Tammekivi (14.02.2011) – Nurmijärven Jalkapalloseura (FIN)

Elisabeth Ottas (03.01.2011) – Viimsi JK

Triinu-Liis Grafova (09.03.2010) – Harju JK Laagri

Gretlin Pihlak (24.12.2010) – Tallinna FC Flora

Merlin Toirk (10.09.2011) – Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN

Elizabeth Eberg (09.04.2010) – JK Pärnu Poseidon

Elina Dobolina (18.10.2011) – Tallinna FC Flora

Eneli Eenraid (01.04.2010) – JK Pärnu Poseidon

Peatreener: Karl Mööl