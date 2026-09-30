Neidude jalgpallikoondiste kandidaadid kogunesid treeninguteks
Teisipäeval toimusid Tallinnas treeningkogunemised Eesti neidude U-15 ja U-17 jalgpallikoondiste kandidaatidele.
Neidude U-15 koondise kandidaadid treenisid Sportland Arenal, U-17 koondise kandidaadid kogunesid treeninguks TNTK staadionile. U-15 treeningul osales 27 ja U-17 treeningul 22 kandidaati, kirjutab jalgpall.ee.
Neidude U-17 koondise jaoks oli treening üheks ettevalmistuseks oktoobris toimuvaks EM-valikturniiriks. Eesti mängib valikturniiril ühes alagrupis Läti, Leedu ja Fääri saartega. Kohtumised toimuvad 7., 10. ja 13. oktoobril Lätis.
Neidude U-15 koondise kandidaadid teisipäevasel treeningul:
Väravavahid
Lija Koroban (21.02.2012) – Tallinna FC Levadia
Isabel Karis (18.05.2013) – Tartu JK Tammeka
Kristiina Selter (13.01.2012) – Paide Linnanaiskond
Kelis Toova (05.06.2012) – FC Elva
Kaitsjad
Roosi Karolina Rüütli (11.04.2012) – Tallinna FC Flora
Grit Tomingas (21.07.2012) – Tallinna FC Flora
Lisanne Hints (18.07.2012) – Harju JK Laagri
Eva Sergejeva (25.05.2012) – Tallinna FC Levadia
Iti Tamm (24.06.2013) – Raasiku FC Joker
Betti Perling (30.01.2013) – Tallinna FC Flora
Marta Asi (14.05.2012) – FC Elva
Nora Kapp (13.12.2013) – Saku Sporting
Poolkaitsjad ja ründajad
Lenne Hunt (18.09.2012) – Tallinna FC Flora
Gloria Rand (12.02.2012) – Saue Jalgpalliklubi
Aleksandra Vaas (05.05.2013) – Tartu JK Tammeka
Annabel Roondi (29.07.2012) – Tallinna FC Flora
Hanna Valner (30.08.2012) – Tallinna FC Flora
Emma Kadak (11.09.2012) – Nõmme Kalju FC
Marta Marii Hint (11.04.2012) – Tallinna FC Flora
Julia Krasnova (19.10.2012) – Maardu LM JK
Marianna Ivanova (21.05.2012) – Tallinna FC Flora
Marta Pihu (08.06.2012) – Tartu JK Tammeka
Vasilissa Vorobjova (17.09.2013) – JK Noova
Liisi Mari Raudsepp (03.10.2012) – Viimsi MRJK
Emili Talvik (25.09.2012) – Harju JK Laagri
Cara Maj Maibaum (20.10.2012) – Viimsi MRJK
Karmel Bõmberg (31.07.2013) – Viimsi MRJK
Peatreener: Deniss Samoilov
Neidude U-17 koondise kandidaadid teisipäevasel treeningul:
Väravavahid
Miina Allert (29.06.2010) – Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN
Anna Buatier de Mongeot (21.12.2011) – Tallinna FC Flora
Kaitsjad
Margaret Matto (26.11.2010) – Elva FC
Teresa Tohver (13.07.2010) – Harju JK Laagri
Linda Lehtsaar (29.03.2010) – Elva FC
Johanna Kütt (11.02.2011) – Harju JK Laagri
Frida Gabriel (31.10.2010) – NJK Electra
Grete Reila (07.05.2011) – Harju JK Laagri
Nora Mai Kool (14.01.2011) – NJK Electra
Emma Liisi Leidas (23.01.2011) – JK Saarepiiga
Scarlett Isabelle Harding (27.02.2011) – Tallinna FC Flora
Laura Lisett Aedla (10.08.2010) – Saku Sporting
Poolkaitsjad ja ründajad
Alisa Klimenko (23.11.2011) – Tallinna FC Levadia
Melissa Rei (18.07.2010) – JK Saarepiiga
Liselle Tammekivi (14.02.2011) – Nurmijärven Jalkapalloseura (FIN)
Elisabeth Ottas (03.01.2011) – Viimsi JK
Triinu-Liis Grafova (09.03.2010) – Harju JK Laagri
Gretlin Pihlak (24.12.2010) – Tallinna FC Flora
Merlin Toirk (10.09.2011) – Kohila Püsivus ja Raplamaa JK ÜN
Elizabeth Eberg (09.04.2010) – JK Pärnu Poseidon
Elina Dobolina (18.10.2011) – Tallinna FC Flora
Eneli Eenraid (01.04.2010) – JK Pärnu Poseidon
Peatreener: Karl Mööl
Toimetaja: Anders Nõmm