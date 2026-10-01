Nishikori tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

Turniirile vabapääsme saanud 36-aastane Nishikori, kes on edetabelis langenud 436. reale, jäi avaringis 4:6, 4:6 alla teisena asetatud ameeriklasele Frances Tiafoe'le (ATP 8.).

14-aastasena USA-sse kolinud ja IMG akadeemias treenima asunud Nishikori tegi profidebüüdi 2007. aastal.

2015. aasta märtsi alguse edetabelis kerkis ta maailma neljandaks reketiks. Ta on profitennise ajastu kõrgeima edetabelikohaga Jaapani meestennist. Enda karjääri jooksul võitis ta 12 ATP turniiri ja jõudis 2014. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel finaali, alistades muuhulgas ka esireketi Novak Djokovici. Ta on ainus Aasia riiki esindav meestennisist, kes on slämmiturniiril finaali jõudnud. Ülejäänud slämmidel jõudis Nishikori mitmel korral veerandfinaali – Austraalias neljal, Prantsusmaal kolmel ja Wimbledonis kahel korral.

2016. aasta Rio olümpiamängudel alistas ta pronksimatšis Rafael Nadali, tuues Jaapanile 96-aastase vaheaja järel tennises olümpiamedali.

Ühtlasi oli Nishikori esimene Aasia meestennisist, kes pääsenud ATP aastalõputurniirile.