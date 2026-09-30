Kristal: kasutamata võimalused jäävad kripeldama

Eesti meeste jalgpallikoondis sai teisipäeva õhtul Rahvuste liiga C-tasandil Bulgaaria vastu omajagu võimalusi, aga realiseerida ei suutnud ning tuleb Bulgaariast koju tagasi viigipunktiga.

Nii Eesti kui ka võõrustaja Bulgaaria tekitasid rabedas mängus võimalusi, kuid kumbki ei suutnud realiseerida. 65. minutil sahistasid eestlased ka vastase väravavõrku, kuid suurepäraselt mänginud Patrik Kristal oli siiski suluseisu ja tabamus jäeti lugemata.

"Meeter sinna, meeter siia, ei oska öelda. Kahju, väga kripeldama jäänud. Oleks natuke varem välja tulnud sealt, oleks saanud esimese värava kirja ja 1:0 võidu kirja. Jääb kripeldama," ütles dünaamiline keskväljamees pärast mängu ERR-ile.

Mis selle võitlusliku energia saladus on? "See on moosisai, mis enne mängu aitab!" vastas 18-aastane Kristal.

Eesti võitles Rahvuste liiga avamängus Islandi vastu välja 1:1 viigi ehk teenis kahe võõrsilmänguga kaks punkti. "Iga mäng öeldakse meile enne mängu, et peaasi, et siit paaki ei saa. Me peaks omasid toetama," arvas Kristal.

"Võõrsil jätta null taha ja teenida viigipunkt. Riietusruumis oli kõigil pea maas, tahtsime seda võitu. Võib rahul olla. Kõik ootasid, et me saame siin mõlemad mängud tappa, aga me teadsime, et meil on kvaliteeti. [Treenerid] teevad ka imelist tööd, et meid valmistada mänguks ette. Meil on võimalus iga mäng alagrupis võita. Praegu kripeldab, tahtsime seda mängu võita ja meil oli võimalusi, lihtsalt jäi ära löömata."

Nüüd ootab ees kaks kodumängu: laupäeval, 3. oktoobril võõrustatakse Luksemburgi ja järgmisel teisipäeval kohtutakse Islandiga. "Vajame kõiki, kes saavad ja on võimelised mängule tulema. Kui rahvas on meie seljataga, see annab meile kümme protsenti juurde. Ootame rahvast staadionile, lubame samasugust mängu pakkuda."

Poom: võitlesime ja otsisime mängu lõpuni väravat

Hea võimalus oli ka Markus Poomil, kes 27. minutil karistuslöögiga vastaste posti tabas. "Robi Saarmaga nägime, et väravavaht pani tema järgi müüri. Nägin, et oli hea variant ümber müüri keerutada. Sentimeetrite mäng, aga mis teha. Heameel, et võitlesime edasi ja otsisime mängu lõpuni väravat," sõnas Poom.

"Päris huvitav mäng, palju pallikaotusi mõlemalt poolt. Aga pisiasjades – duellid, teised pallid – nendes ei tahtnud järele anda. Paraku on nii, kui nii palju mänge on järjest, võib palliga mäng olla ebastabiilne. Aga sellegipoolest oli kõva võitlus, on mida kaasa võtta kodumängudeks," lisas ta.

Rahvuste liigas mängitakse peetakse ühe koondiseaknaga kahe mängu asemel neli ning nüüd on täpselt pooled mängitud. Mis tunne on? "Praegu on usk meeskonnas tugev, hea on koju tulla nii, et mõlemas mängus saime midagi näppude vahele. Kodus suudame veel paremat mängu näidata, saame positiivse meeloluga koju minna. On asjad, milles saame paremad olla," vastas Poom.

"Selle üle on heameel, et näeme neid kohti, kus saame oma mängu parandada. Olen kindel, et kodus ka parandame."

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