Otepää MK-etapp pälvis FIS-i kestlikkusauhinna

Auhinnaga tunnustatakse kahevõistluse maailmakarikaetappide korraldajaid, kes on süsteemselt tegelenud võistluste keskkonnamõju mõõtmise ja vähendamisega.

Otepää kahevõistluse MK-etappi tunnustati selle eest, et võistlusel koguti heitmete kohta andmeid, mis hõlmasid hinnanguliselt 70–80 protsenti kogu sündmuse tegevustest. Lisaks oli korraldusmeeskonda kaasatud eraldi kestlikkuse koordinaator, kelle ülesanne oli kogutud andmete põhjal kavandada samme järgmiste võistluste keskkonnamõju vähendamiseks.

"See tunnustus näitab, et oleme Otepää MK-etapi korraldamisel kestlikkuse valdkonnas õigel teel. Meie eesmärk ei ole üksnes oma keskkonnamõju mõõta, vaid kasutada saadud teadmisi selleks, et teha igal aastal teadlikumaid ja paremaid valikuid," sõnas suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

FIS-i kestlikkusprogrammi eesmärk on aidata rahvusvahelistel võistluskorraldajatel, alaliitudel ja sportlastel oma tegevuse kliimamõju paremini mõista, mõõta ning vähendada. FIS-i sõnul on oluline, et keskkonnamõju vähendamine põhineks järjepideval andmete kogumisel ja konkreetsetel tegevustel.