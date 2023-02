Põhjamaad kirjas ROK-ile: praegu ei ole õige kaaluda Venemaa tagasitulekut

Jaanuaris teatas ROK, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad jõuda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele läbi Aasia tsooni kvalifikatsiooni.

"Praegu ei ole õige aeg kaaluda tagasitulekut. See on meie positsioon," teatasid Rootsi, Norra, Taani, Soome ja Islandi spordiorganisatsioonid ühisavalduses.

"Meie, Põhjamaade olümpia- ja paraolümpiakomiteed ning spordiorganisatsioonid, kasutame seda võimalust, et kinnitada veel kord oma vankumatut toetust Ukraina rahvale ja rahunõuet."

Sarnase avaldusega olid nädal varem esinenud Baltimaade ja Poola võimud.

Venemaa ja Valgevene sportlased on seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse suures osas maailma spordist ära lõigatud. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on kommenteerinud, et Venemaa lubamine Pariisi olümpiale näitas, et terror kui selline oleks mingil moel vastuvõetav.