Prantsusmaal Mouilleron-le-Captif'is toimuval Challenger 75 turniiril pidi sarnaselt Mark Lajalile avaringiga piirduma ka Daniil Glinka (ATP 173.).

Kuuenda asetusega Glinka kohtus kolmapäeval avaringis 19-aastase šveitslase Henry Bernetiga (ATP 483.), kes võitis eelmise aasta alguses Austraalia lahtistel noormeeste üksikmängu ja tõusis mõned kuud hiljem ka juunioride maailma esireketiks.

Glinka kaotas Šveitsi tulevikumehele mõlemad setid 4:6. Eestlane tegi kuue serviässa kõrval kuus topeltviga, esimese servi õnnestumisprotsendiks kujunes 46 ning ta ei suutnud ühtegi murdevõimalust teenida.