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Joobes autojuhtimine viis Mägi kriminaaluurimise alla

Kergejõustik
Taivo Mägi
Taivo Mägi Autor/allikas: ERR
Kergejõustik

Politsei- ja piirivalveamet on algatanud juuli keskel Otepää vallas liiklusõnnetuse põhjustanud kergejõustikutreeneri Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetluse.

Mägi juhtis 16. juulil Otepää vallas Kääriku külas autot raskes alkoholijoobes, sõitis teelt välja ning vastu puud. "Tunnistan, et minu teole pole ühtegi õigustust ning võtan olukorra ees täieliku vastutuse. Antud hetk oli sügavamate hingeliste terviseprobleemide kurb tulem. Olen alustanud vajaliku abi saamisega, et tegeleda ka probleemidega, millest sündmuste ahel ajendatud oli," teatas treener suvel meediale saadetud pressiteates.

Kolmapäeval kinnitas PPA, et on alustanud kriminaalmenetlust. "Mehel tuvastati raske joove, mistõttu algul alustatud väärteomenetlus lõpetati ja alustati juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis," märkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Martin Raid Delfile.

2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi esitas pärast intsidenti Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubile lahkumisavalduse ning taandus treeneritööst. Suvel Eesti kergejõustikuliit distsiplinaarjuurdlust ei algatanud, aga alaliidu president Madis Kallas ütles nüüd, et tuleb teema taas päevakorda.

"Sooviksime teada, mis on lõplik karistus ja mida avastatakse. Kindlasti arutame seda juhtkonna ja olümpiakomiteega," märkis ta Delfile.

Toimetaja: Anders Nõmm

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