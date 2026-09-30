Eesti BMX-ratturid pääsesid Belgias pjedestaalile

Meesjuunioride arvestuses võitis finaaletapi šveitslane Shane Nünlist, teiseks tuli Raid ning kolmandaks sakslane Emil Brosz. "Mul plaanis sõita väljast nagu alati ja ma olin teistest palju kiirem," rääkis Raid. "Start oli väga hea ja võitsin kõik sõidud kuni finaalini. Sõitsin alati nii hea aja, et sain esimesena kõik sõidud valida. Tundsin ennast väga tugevalt, aga finaalis start ebaõnnestus. Mul oli selle jaoks plaan olemas, mis töötas väga hästi, ja võitlesin ennast viimaselt kohalt teiseks."

B8 klassis võidutses Roald Suve, edestades lätlast Valters Balodist ja sloveeni Jure Rakušat. Ruben Roosmann sai selles klassis 12. koha.

G15/16 klassis võitis belglanna Esmee Vanderstraeten. Paula Palmiste jõudis finaali, kus lõpetas viiendana "Viimasel etapil läksid kõik sõidud hästi ning ka finaalis start õnnestus, kuid panin esimese hüppe nukki ning kaotasin hoo. Püüdsin uuesti hoo sisse saada, aga jäin lõpuks siiski viiendaks," kirjeldas Palmiste.

B9 klassis oli parim tšehh Matej Novak. Ryan Oks sai seitsmenda ja Kregor Kalmaru kaheksanda koha, mõlemad jõudsid seejuures finaali. B13 klassis võidutses lätlane Tomass Zebergs. Karl Pauskar teenis 24. ja Jesse Laur 27. tulemuse. B14 klassis sai teist päeva järjest esimese koha itaallane Leonardo Galassi, Oliver Pauskar lõpetas päeva 67. positsioonil. B15/16 klassis võitis Matteo Mariani, Mattias Laur sai kirja 53. koha. Cruiser 17–29 klassis võitis belglane Jan-Viktor Vranckx, Andren Kaju pälvis 13. tulemuse.