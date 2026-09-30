Tartu Ülikooli korvpallimeeskond korjas teise võidu Lätist

Tartu Ülikool juhtis suurema osa mänguajast. Viimase veerandi alguses pääses Liepaja korraks ette, kuid tartlased ei lasknud vahet kolmest punktist suuremaks ja kallutasid mängu enda kasuks viimase kahe minutiga.

Robert Valge tabav kolmene viis Tartu Ülikooli 34 sekundit enne lõppu 84:83 juhtima. Liepaja järgmine rünnak ebaõnnestus, misjärel hakkas võõrustaja taktikalisi vigu tegema. Valge ja Omar El-Sheikh tabasid kahe peale neljast vabaviskest kolm ja vormistasid Tartu meeskonnale neljapunktilise võidu.

Martin Paasoja vedas võitjate mänguvankrit 20 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga. Keith Palek viskas 13 ja Valge 12 punkti ning El-Sheikh sooritas kaksikduubli 10 punkti ja 13 lauapalliga.

"Alguses tundus, et tuleb kergem mäng, aga vastane hakkas mingi hetk hästi mängima. Nad olid enesekindlad, said lihtsaid korve ja meie ei saanud edu kuidagi suuremaks. Liepaja oli kogu mängu meil järel, aga lõpuga suutsime oma kvaliteedi maksma panna ja olla neist üle. Eks õnne peab ka olema," rääkis Paasoja mängu järel.

Tartu Ülikooli järgmine kohtumine Eesti-Läti liigas leiab aset reedel, kui võõrsil minnakse vastamisi Ventspilsiga (1-1).