Leedu korvpallikoondis sai uue juhendaja

52-aastane Adomaitis võtab ameti üle Rimas Kurtinaitiselt, kes esitas lahkumisavalduse juba juunis, kuid otsustas pärast arupidamist alaliiduga siiski jätkata. Augustikuise koondiseakna järel, kus Leedu kaotas MM-valiksarjas 28 punktiga Türgile ning pidi kontrollmängudes tunnistama nii Eesti koondise kui Arizona ülikooli paremust, otsustas Kurtinaitis lõplikult ametist lahkuda.

Adomaitis juhendas Leedu koondist ka eelmisel kümnendil ning lahkus ametist pärast 2019. aasta MM-i, kus Leedu langes välja 16 parema seas. Klubikorvpallis on ta peamiselt tüürinud kodumaa ja Poola klubisid, kuid oli viimati kuni tänavu suveni ametis Jaapanis Tokyo Alvarki peatreenerina.

Mängijana tuli Adomaitis 1999. aastal Kaunase Žalgirise ridades Euroliiga võitjaks ja aitas rahvuskoondise 2000. aasta Sydney olümpiamängudel pronksmedalile.

Leedu koondise järgmised mängud toimuvad novembri lõpus, kui MM-valiksarjas minnakse vastamisi Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Leedu on J-valikgrupis nelja võidu ja nelja kaotusega neljandal kohal. Gruppi juhib täiseduga Türgi, Serbial on kuus võitu ja kaks kaotust ning Itaalial viis võitu ja kolm kaotust.