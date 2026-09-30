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Raskustes kuuekordne Prantsusmaa meister müüdi ühe euro eest

Jalgpall
Bordeaux' jalgpallimeeskond 2009. aasta Prantsusmaa meistritiitliga
Bordeaux' jalgpallimeeskond 2009. aasta Prantsusmaa meistritiitliga Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Viimati 2009. aastal Prantsusmaa jalgpallimeistriks kroonitud Bordeaux on finantsraskuste järel langenud riigi tugevuselt kuuendasse divisjoni ja müüdi kolmapäeval ühe euro eest.

Koroonapandeemia mõjus klubi finantsidele laastavalt ja viimase viie aasta jooksul on pankrot välja kuulutatud kaks korda. 2024. aastal langetati Bordeaux tugevuselt kolmandasse, tänavu suvel aga juba kuuendasse liigasse. Prantsusmaa meedia teatel peavad uued omanikud katma 18 miljoni euroni ulatuva võlakoormuse.

Bordeaux uuteks omanikeks on USA investeerimisfond Park Bench, mida veavad ameeriklane Evan Sofer ja James Bord. Park Bench on ühtlasi Šotimaa esiliigas mängiva Dunfermline Athleticu enamusosanik ja ka Hispaania esiliigaklubi Cordoba suurosanike seas.

Ajaloolise klubi hiilgeajad jäävad 1980. ja 2000. aastatesse: vahemikus 1984-87 tuli Bordeaux nelja hooaja jooksul kolm korda Prantsusmaa meistriks ja tõstis karika pea kohale ka 2009. aasta kevadel. 2004. aastal mängiti UEFA karika veerandfinaalis, aga eurosarjades on tipphetkeks hooaeg 2009/10, kui Bordeaux alistas Meistrite liiga alagrupiturniiril nii Müncheni Bayerni kui Torino Juventuse ja jõudis samuti kaheksa parema sekka, kus jäädi alla liigarivaalile Lyonile.

Toimetaja: Anders Nõmm

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