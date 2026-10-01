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Saalijalgpalli kõrgliiga uus hooaeg algab valitseva meistri mänguga

Jalgpall
Bunker krooniti nädalavahetusel ka esmakordselt superkarikavõitjaks
Bunker krooniti nädalavahetusel ka esmakordselt superkarikavõitjaks Autor/allikas: Jana Pipar
Jalgpall

Eestis saalijalgpalli meistriliiga uus hooaeg saab avapaugu sel nädalalõpul, kui reedel ja pühapäeval mängitakse kaks esimese vooru kohtumist.

Tänavusel hooajal läheb meistritiitli nimel võistlustulle kuus meeskonda ning esimesel mängude nädalal jookseb väljakule neist neli.

Hooaja avamängus lähevad reedel vastamisi Saku Sporting ja Tallinna FC Bunker Partner. Sporting lõpetas eelmise hooaja põhiturniiri neljandal kohal ning jõudis ka poolfinaalseerias kolme mänguni, kuid pidi seejärel tunnistama vastase paremust. Bunker Partner läbis seevastu põhiturniiri kaotuseta ja esikohal ning jätkas võidukalt ka kohamängudes, kroonides hooaja lõpuks end meistriliiga meistriks. Bunker on ka värske superkarikavõitja.

Möödunud hooajal kohtusid meeskonnad kolmel korral – kahel korral Meistriliigas ning korra karikavõistluste veerandfinaalis. Kõik kolm kohtumist lõppesid Bunker Partneri võiduga: 6:2, 5:2 ja 5:2.

Tänavune avamäng Sportingu ja Bunkeri vahel peetakse reedel, 2. oktoobril algusega kell 19.45 Saku Gümnaasiumi spordikompleksis. Kohtumise otsepilti vahendab Soccernet TV.

Teises kohtumises lähevad pühapäeval vastamisi Jõhvi FC Phoenix ja Tartu Ravens Futsal. Jõhvi naaseb sel hooajal Meistriliigasse oma nime all: möödunud hooajal mängisid Jõhvi ja Sillamäe mängijad ühendmeeskonnana Silla FC Phoenix. Silla FC Phoenix lõpetas eelmise hooaja põhiturniiri viiendal ja Ravens Futsal kolmandal kohal. Mõlema meeskonna teekond lõppes veerandfinaalis, kus mõlemal juhul oli edasipääseja selgitamiseks vaja kolme mängu. Phoenixi ühendmeeskond jäi seejuures poolfinaalist välja pärast penaltiseeria kaotust.

Möödunud hooajal kohtusid Silla FC Phoenix ja Ravens Futsal kolmel korral. Esimese mängu võitis Ravens Futsal 8:2, kuid kahes järgmises jäi 4:3 peale Phoenix. Ka hooaeg varem jagasid meeskonnad omavahel võite – mõlemad said ühe võidu.

Phoenixi ja Ravensi kohtumine peetakse pühapäeval, 4. oktoobril kell 15 Jõhvi spordihallis. Otsepilti saab jälgida EJLTV vahendusel.

Narva United Coolbeti ja Pärnu SJK Hagalazi avavooru kohtumine on edasi lükatud detsembrisse. Seega alustavad mullune hõbemedalist Narva ja tänavune uustulnuk Hagalaz oma hooaega oktoobri teisel nädalavahetusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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