Baltimaade peaministrid mõistsid ROK-i plaani hukka

"Venemaa on nüüdseks aasta aega hävitanud Ukraina riiki ja rahvast. Venemaa on tapnud sadu Ukraina sportlasi, sealhulgas olümpiavõitjaid ja maailmameistreid. Nüüd tahetakse nende sportlasi olümpiaareenile lubada ukrainlaste vere eest, kas see on õiglane?" ütles Kallas ühispressikonverentsil.

"Tuleb meeles pidada, et Venemaa kasutab sporti propaganda eesmärgil ja nende sportlased on tegelikult sõdurid. Kui vaadata kõiki Venemaa olümpiamedaliste, siis neist 45 kuulusid Venemaa armee koosseisu. Pekingi olümpiamängudel oli iga kolmas Venemaa koondise liige ka armees. On häbiväärne panna ukrainlased olukorda, kus nad peavad silmitsi seisma Venemaa sportlastega," jätkas peaminister.

"Olümpialiikumine ei peaks kõigi teiste riikide sportlasi sellisse olukorda panema. Meie sportlased peavad valima südametunnistuse ja oma elutöö vahel. Kui lubame Venemaa ja Valgevene sportlastel olümpial võistelda, siis loodan, et olümpialiikumine ja spordikogukond seisab silmitsi oma väärtustega ja teeb õige otsuse," lõpetas Kallas.

"Meie huvi on eelkõige selles, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saaks teeselda, et nad osalevad neutraalse lipu all. Praeguses maailmas ei saa olla neutraalne. Olümpiamängude boikoteerimine on üks otsus, aga see poleks niivõrd muljetavaldav. Olulisem oleks hoida Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängudest eemal," märkis Leedu peaminister Ingrida Simonyte.

"Mina isiklikult, meie valitsus ja riiklik olümpiakomitee mõistab ROK-i plaani hukka. Oleme praegu sõjas ja kui Venemaa ja Valgevene sportlased osalevad samal ajal ükskõik millise lipu all olümpiamängudel, siis see on lihtsalt vale," lisas Läti peaminister Krišjānis Karinš.