Läti olümpiakomitee peatas venelastega mängimise pärast Ostapenko rahastuse

LOK-i peasekretär Karlis Lejnieks kinnitas kodumaa meediale, et sellise otsuseni jõudis olümpiakomitee juhatus vastavalt kokkuleppele riigi haridus- ja teadusministeeriumiga.

Lisaks Ostapenkole peatati ka jalgratturite Krists Neilandsi ja Toms Skujinši ning veel kahe tennisisti – Daniela Vismane ja Darja Semenistaja – rahastus.

Veebruari lõpus ütles Läti haridus- ja teadusminister Anda Caksa intervjuus Läti televisioonile, et tema arvates on vastuvõetamatu, et riik toetab sportlasi, kes võistlevad koos Venemaa ja Valgevene sportlastega. Ministeerium ja olümpiakomitee leppisidki kokku, et riigirahade eest ei tohi toetada sportlasi ega ametnikke, kes osalevad võistlustel, kus saavad kaasa lüüa ka Venemaa ja Valgevene sportlased hoolimata nende staatusest või rahvusvaheliste alaliitude reeglitest. Näiteks tennises on venelastel ja valgevenelastel lubatud neutraalsete sportlastena võistelda.

Maailma 25. reket Ostapenko mängib sel nädalal kõrgeima kategooria WTA turniiril USA-s Indian Wellsis, kus ta alustab mängimist just valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši vastu.

Lejnieks kinnitas, et sel nädalal otsustas LOK-i juhatus, et nende viie sportlase rahastus peatatakse alates märtsist, kuna nad on venelaste ja valgevenelastega samadel võistlustel osalenud. Lejnieks rõhutas, et tegemist pole rahastuse lõpetamise, vaid peatamisega.

Eesti sportlasi samasugune saatus ei ohusta. "Meie pole sellist asja üldse arutanud ja ma ei pea lätlaste otsust ka õiglaseks," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles ERR-ile.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse mullu veebruaris määras enamik rahvusvahelisi spordialaliite venelastele ja valgevenelastele ajutise võistluskeelu, aga üksikutel aladel on neil siiski lubatud võistelda. Viimastel kuudel on Rahvusvaheline Olümpiakomitee eesotsas president Thomas Bachiga rääkinud, et tasapisi peaks hakkama venelasi ja valgevenelasi taas võistlustele lubama. Läti Olümpiakomitee on lubanud, et kui venelased ja valgevenelased lubatakse 2024. aasta Pariisi olümpiale, kavatsevad nemad mänge boikoteerida.