Ajalooline Portugali ralli jäi WRC kalendrist välja

Portugali ralli korraldajad kinnitasid teisipäeval, et järgmisel aastal võistlus autoralli MM-sarja kalendrisse ei kuulu.

Portugali ralli kuulus MM-sarja alates debüüthooajast 1973. aastal ning seal sõideti aastani 2001. Pärast kuueaastast pausi toodi Portugali ralli 2007. aastal tagasi kalendrisse ja seal püsis see siiani, rallisõpradele on aastate jooksul palju rõõmu pakkunud Fafe katse ja seal olev legendaarne hüpe.

Korraldajatel oli plaan ralli võistluskeskus Portost põhja pool asuvast Matosinhosest kolida umbes sada kilomeetrit kagu poole Viseu linna, aga nüüd teatati, et järgmisel aastal Portugalis ei sõideta.

"Portugali autospordiliit ja WRC promootor on pidanud esimesi läbirääkimisi, et hinnata võimalust MM-kalendrisse naasmiseks 2028. aastal," kirjutasid korraldajad teisipäeval.

Kuigi Portugali rallil on varem olnud probleeme pealtvaatajate käitumisega, mis on nüüdseks viinud üsna karmide turvareegliteni, kirjutatakse Portugali meedias, et tõenäoliselt toovad järgmise aasta kalendrisse planeeritud Šotimaa ja USA rallid lihtsalt rohkem raha sisse ja muutuste tuules WRC on otsustanud uutele rallidele panustada.