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Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

Vormelisport
Esteban Ocon.
Esteban Ocon. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Haasi vormel-1 tiim teatas kolmapäeval, et Esteban Ocon lahkub käimasoleva hooaja järel meeskonnast.

30-aastane prantslane liitus Haasiga eelmise aasta hooaja eel. Kui mullu lõpetas Ocon punktikohal üheksal etapil ja kogus hooaja lõpuks 38 punkti, siis sel hooajal on ta esikümnesse sõitnud ainult kolmel etapil ja kogunud kõigest seitse punkti. Lisaks on ta stabiilselt jäänud tiimikaaslase Oliver Bearmani varju.

Ocon andis oma Instagrami kontol mõista, et Haasist lahkumine ei tähenda tema karjääri lõppu vormel-1 sarjas. "Lahkun Haasist püstipäi. Olen uhke oma tulemuste üle, mida saavutasin olukorras, mis ei olnud erinevatel põhjustel ja minust sõltumatute tegurite tõttu alati kõige lihtsam," kirjutas ta. "Olen endiselt motiveeritud. Olen endiselt näljane. See ei ole kindlasti minu vormel-1 karjääri lõpp," lisas Ocon.

The Athleticu andmeil näeb Haas Oconi järeltulijana praegu Ferrari noorteprogrammi kuuluvat brasiillast Rafael Camarat, kes hoiab vormel-2 sarjas kaks etappi enne hooaja lõppu liidrikohta.

Ocon on vormel-1 sarjas startinud 195 etapil ja jõudnud pjedestaalile neljal korral. Ta saavutas oma seni ainsa etapivõidu 2021. aastal Ungari GP-l Alpine'i ridades.

Toimetaja: Henrik Laever

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