Klõtško: venelased on olümpiavõitjad kuritegudes tsiviilisikute vastu

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) avaldas eelmisel nädalal, et enamik olümpialiikumise osapooltest, kaasa arvatud sportlased, on nõus lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel naasta rahvusvahelistele areenidele. Mitmed Ukraina sportlased, teiste seas ka nende poksilegend Volodõmõr Klõtško reageerisid olümpiajuhtide avaldusele üsna karmide sõnadega.

"Kallis Thomas Bach, te olete ROK-i president. Olete selliste universaalsete väärtuste nagu sallivuse ja rahu esindajad. Tegite ettepaneku lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel Pariisi olümpiamängudel võistelda. Ütlen teile: venelased on olümpiavõitjad tsiviilisikute vastu sooritatud kuritegudes. Neil on kuldmedal laste küüditamises ja naiste vägistamises," ütles endine raskekaallane sotsiaalmeediasse postitatud videopöördumises. "Te ei saa nendele kuritegudele panna oma olümpiaembleemi, sest siis olete selle jäleda sõja kaasosaline. Ärge tehke seda, muidu reedate olümpiavaimu."

"Rahvusvaheline spordiorgan ei saa seadustada ega toetada riiki, mis tallab jalge alla rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtted," lisas Klõtško, kelle vend Vitali on Kiievi linnapea. "Ärge tehke seda suurt viga. Maailm jälgib teid, ajalugu mõistab teie üle kohut. Edu teie otsuse puhul."

Today russians have the gold medal in war crimes, deportation of children and rape of women. You can't put your @Olympics emblem on these crimes dear Thomas Bach. @iocmedia #RoadToParis2024 #StopTheWar pic.twitter.com/v9ohDb13xe — Klitschko (@Klitschko) January 30, 2023

Eelmisel nädalal pidas ROK kõnelusi oma liikmetega, rahvusvaheliste alaliitudega, rahvuslike olümpiakomiteedega ning sportlaste esindajatega, peamiseks teemaks oli Venemaa sõjategevus Ukrainas.

ROK kirjutas kolmapäeval, et enamik kõnelustes osalenutest nõuavad "pühendumist olümpialiikumise ühendavale missioonile" ning kutsuvad üles austama "kõigi sportlaste õigust olla koheldud ilma diskrimineerimiseta".

"Valitsused ei tohi otsustada, millised sportlased tohivad võistlustel osaleda ja millised mitte; ühtki sportlast ei tohiks võistlemast keelata ainult tema passi alusel," tõi välja ROK, lisades, et edaspidi tuleb lähemalt uurida viise, mille alusel kõnealustel sportlastel oleks võimalus taas võistlema pääseda.

"Ma arvan, et nad peaksid mõtlema, enne kui midagi ütlevad," sõnas Ukraina suusahüppaja Vitali Kalinitšenko Norra Rahvusringhäälingule (NRK) ROK-i avaldust kommenteerides. "See (venelaste ja valgevenelaste rahvusvahelistele võistlustele naasmine – toim) on võimatu, sest nad tapavad meie riigis inimesi."

"Pole võimalik võistelda koos nendega, kes ründasid Ukrainat," nõustus ka Jevhen Marusjak, kes püstitas pühapäeval Kulmis lennumäel Ukraina rekordi.

Ukraina parasportlane Grõgori Vovtšõnskõi, kes võistles eelmisel nädalal Rootsis Östersundis parasportlaste talialade MM-il nii murdmaa- kui laskesuusatamises, oli samuti seda meelt, et venelasi ja valgevenelasi ei tohi tagasi võistlustulle lubada. "Tean paljusid nende sportlasi, kes toetavad sõda," ütles mullu Pekingi paraolümpial kaks kuldmedalit võitnud Vovtšõnskõi. "Kui sõda on läbi ja Venemaa on Ukrainast lahkunud, võivad nad võistlustulle naasta. Aga mitte varem."

Küsimusele, mida ta tahaks öelda nendele ROK-i liikmetele, kes on valmis Venemaa ja Valgevene sportlased võistlustulle lubama, vastas Vovtšõnskõi: "Mu sõber sai sõjas surma. Vanasti mängisime koos jalgpalli, käisime suusatamas. Aga siis Venemaa sõdurid tapsid ta. Palun, küsimus on eludes!"

2019. aasta laskesuusatamise maailmameistrivõistlusel jälitussõidus kuldmedali võitnud Dmõtro Pidrutšnõi ütles NRK-le saadetud kirjas, et ROK-i avaldus on tema jaoks vastuvõetamatu. Pidrutšnõi osales esimestel kuudel ka ise sõjas, kuid sai siis vabastuse, et saaks enda sportlaskarjääri jätkata. Ta naasis MK-sarja hooaja avaetapil Kontiolahtis, kuid sai vigastada ja tegeleb praegu taastusraviga Austrias. "Ma ei tea ühtegi Ukraina sportlast, kes tahaks võistelda koos nende riikide sportlastega. Ka mitmete teiste riikide kolleegid pole valmis venelaste ja valgevenelastega võistlema," kirjutas Pidrutšnõi. "Mina ei taha Venemaa ja Valgevene sportlastega võistelda. Ja ma loodan, et Rahvusvahelisel Laskesuusaliidul (IBU) on julgust neid mitte tagasi lubada. Kui aga läheb nii, et nad siiski lubatakse tagasi, boikoteerin kõiki võistlusi, kus nende riikide sportlased kaasa teevad."

Pidrutšnõi ei nõustu ka ROK-i argumendiga, et ühtegi sportlast ei tohiks diskrimineerida ja võistlemast keelata ainult passi alusel. "Probleem pole selles, mis pass neil on. Fakt on selles, et pea kõik Venemaa ja Valgevene sportlased toetavad sõjaväelisi tegevusi Ukrainas, isegi kui nad sellest avalikult ei räägi. Venemaa kasutab sporti poliitilise tööriistana, enda propagandarelvana. Paljud Venemaa sportlased on ka avalikult sõda toetanud. Seetõttu usun, et väide, et passi tõttu ei tohi kedagi diskrimineerida, on mõttetu, sest sport pole kunagi poliitika eest kaitstud."