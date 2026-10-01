Ligi aastaselt pausilt naasnud Rune kaotas Tokyos vähem kui tunniga

Mullu oktoobris Achilleuse kõõlust vigastanud Rune naasis võistlustulle kaks nädalat tagasi, kui esindas Taani koondist Davise karikasarja vastasseisus Bulgaariaga. Seal alistas ta nii Iliyan Radulovi kui Grigor Dimitrovi, nüüd tegi endine neljas reket oma hooaja esimese mängu ATP turniiril.

Tokyos pidi maailma edetabelis 188. kohale langenud Rune aga tunnistama maailma 86. reketi Kyrian Jacquet' 6:3, 6:1 paremust. Prantslane võitis 55 minutit kestnud matši jooksul oma esimeselt servilt kõik 19 punkti, Rune tegi 26 lihtviga vastase 12 vastu.

Hispaanlane Jaume Munar (ATP 64.) sai oma hooaja märkimisväärseima võidu, kui alistas ligi kolme tunniga 7:6 (7), 6:4, 6:3 kolmanda asetusega Taylor Fritzi (ATP 12.). Esimene sett kestis tund ja 15 minutit, ameeriklane suutis oma kaheksast murdepallist ära kasutada ühe.

Kuuendana asetatud Casper Ruud pidi tunnistama itaallase Luciano Darderi 7:6 (3), 6:3 paremust. Samas tabelipooles langes neljapäeval kiirelt välja ka seitsmendana paigutatud Tommy Paul ehk ülemises tabelipooles võib teiseks ringiks asetusega meestest konkurentsi jääda vaid Carlos Alcaraz. Ühe veerandfinalisti selgitavad Munar, Jacquet, Darderi ja portugallane Jaime Faria.