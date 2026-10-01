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Kullamäe koduklubi sai Roomas Totti meeskonnalt kuuma sauna

Korvpall
Kristian Kullamäe (mustas) mängus Rooma Maxima vastu
Kristian Kullamäe (mustas) mängus Rooma Maxima vastu Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Giulio Ciamillo
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tagamängija Kristian Kullamäe koduklubi Cluj-Napoca alustas tugevuselt teise eurosarja EuroCup hooaega Itaalias, kui pidi tunnistama Rooma Maxima 89:55 paremust.

Kodumeeskond alustas kohtumist 17:2 vahespurdiga ja olukord lihtsamaks ei läinud: avaveerandi võitis Rooma klubi 34:18, teisel veerandajal suurenes vahe juba 30 punktile ning viimast kümmet minutit alustas Maxima 82:40 eduseisus. Neljandal perioodil viskasid võõrustajad aga vaid seitse punkti ja Cluj-Napoca vähendas vahe lõpuks 34 punktile.

27 minutit väljakul veetnud Kullamäe kogus 12 punkti, aga oli sarnaselt kogu 31-protsendiliselt viskeid tabanud meeskonnale hädas: 16 väljakult teele saadetud viskest tabasid viis. Lisaks jäi tema arvele kaks lauapalli ja kaks korvisöötu. Ka Javonte Smart tõi Cluj-Napoca kasuks 12 punkti.

Rooma Maxima on üks kahest Itaalia pealinnas selleks hooajaks käivitatud suurte eesmärkidega korvpalliklubist. Kui BC Roma SPQR-i omanike sekka kuulub NBA täht Luka Doncic, siis Rooma Maxima juhatusse näiteks jalgpallilegend Francesco Totti.

Toimetaja: Anders Nõmm

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