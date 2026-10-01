Malõgina tugev lõpuspurt ei aidanud tal Portugalis mängu päästa

Kolme tugeva Portugali turniiri jooksul oli see esimene mäng, mille Malõgina kaotas kahes setis, kirjutab Tennisnet.ee. Esimeses setis jõudis Malõgina nii seisult 0:3 kui ka 2:5 ühe geimi kaugusele, aga seisul 4:5 sai Swan oma servigeimi kindlalt kätte.

Teises setis oli kaotusseis veel suurem – 0:5. Malõgina võitis algul kaks geimi kindlamalt ja siis seisul 2:5 vastase servigeimi Swani kahelt matšpallilt. Oma serv tõi seisu 4:5, aga ka seekord võttis Swan ennast viimasel hetkel kokku ja andis servigeimis Malõginale vaid ühe punkti.

Neljapäeval jäi Eesti esireket pallinguga hätta, võites kümnest servigeimist neli. JMalõgina esimese servi protsent oli briti vastu 59, aga tavaliselt on tal see 70 protsendi lähedal, lisab tenniseportaal.

Karjääri parimat edetabelikohta parandab Malõgina veelgi. Praegu on ta jooksvas edetabelis 261. positsioonil, kuid on mõningaid mängijaid, kes võivad mööduda. Mitte aga nii palju, et Malõgina 268. kohalt ettepoole ei tõuseks. Siiski on Malõginal kahe järgmise kuu jooksul vaja kindlasti teenida ca 100 punkti, et jätta endale võimalus pääseda Austraalias esimest korda suure slämmi kvalifikatsiooni.