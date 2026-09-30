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Esimesena asetatud Lajal kaotas Prantsusmaal maratonmängu

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Saint-Tropez Open
Tennis

Prantsusmaal Mouilleron-le-Captif'is toimuval Challenger 75 turniiril esimesena asetatud Mark Lajal (ATP 147.) kaotas avaringis enam kui kolm tundi kestnud mängus Lucas Poullainile (ATP 334.) 6:7 (4), 7:5, 3:6.

Kõrgetasemelises mängus nähti avasetis murdeid teises ja kolmandas geimis, kiires lõppmängus piisas kohalikule mehele ühest minimurdest. Teises setis läks prantslane murde toel 5:2 juhtima, aga Lajal hoidis pea külmana ja võitis allesjäänud viis geimi.

Ka otsustavas setis suutis Poullain murda ning läks 4:1 ja 5:2 juhtima, Lajal tõrjus kaheksandas geimis siis kolm matšpalli, aga ei suutnud järgmises, viimaseks jäänud geimis ise oma kahte murdepalli ära kasutada ja nii võitis prantslane mängu kolme tunni ja kolme minutiga.

Kogu kohtumise jooksul servis Lajal 16 ässa, tema esimese servi õnnestumise protsent oli 68; neli ässa löönud prantslasel 77 protsenti. Oma esimeselt servilt võitis Poullain 70 protsenti punktidest. 232 mängitud punktist võitis Lajal 113 ja kohalik mees 119.

Kahes eelmises omavahelises mängus oli Lajal Poullaini 2024. aastal kaks korda võitnud ja lisaks jõudis 30-aastane prantslane esmakordselt maailma TOP500 hulka alles 27-aastaselt. Tänavu on ta siiski edetabelis tõusnud, sest augustis võitis ühe Challengeri ja mängis teise finaalis, kirjutab Tennisnet.ee.

Mouilleron-le-Captifis mängib ka kuuendana asetatud Daniil Glinka (ATP 173.), kes alustab turniiri kolmapäeval šveitslase Henry Bernet' (ATP 483.) vastu. 19-aastane noormees sai turniirile nn juuniori pääsme, mis antakse neile, kes olid noorteklassi viimasel aastal TOP20 seas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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