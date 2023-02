Pariisi linnapea Kiievis: kuniks sõda jätkub, pole venelastel olümpial kohta

Pariisi linnapea Anne Hidalgo külastas Ukraina pealinna Kiievit ning kinnitas seal taas, et on vastu Venemaa ja Valgevenelaste sportlaste lubamisele 2024. aasta olümpiamängudele.

"Kuniks Venemaa jätkab Ukraina pommitamist, tsiviilelanike ja taristu hävitamist, kuniks Venemaa sõdurid on Ukraina territooriumil, pole Venemaa sportlaste rahvusvahelistel võistlustel osalemine mõeldav," ütles Hidalgo Kiievi linnavalitsuses peetud kõnes. "Selline on minu tõekspidamine linnapeana, poliitilise juhina ning pühendunud Euroopa naisena."

"Ma ei kahtle, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on võimeline seda veendumust toetama," lisas ta.

ROK teatas jaanuari lõpus, et on pidanud kõnelusi oma liikmetega, rahvusvaheliste alaliitudega, rahvuslike olümpiakomiteedega ning sportlaste esindajatega ja enamik kõneluses osalenuis on valmis lubama venelastel ja valgevenelastel rahvusvahelisele areenile naasta. "Valitsused ei tohi otsustada, millised sportlased tohivad võistlustel osaleda ja millised mitte; ühtki sportlast ei tohiks võistlemast keelata ainult tema passi alusel," tõi ROK välja, lisades, et edaspidi tuleb lähemalt uurida viise, mille alusel kõnealustel sportlastel oleks võimalus taas võistlema pääseda.

ROK-i avaldus on pälvinud kõvasti pahameelt, mõned riigid on juba lubanud 2024. aasta Pariisi olümpiat boikoteerida, kui ROK lubab venelastel seal – olgugi, et neutraalsete sportlastena – võistelda.

ROK-i plaani mõistsid hukka ka Balti riikide peaministrid, ühiselt on vastuseisu avaldanud Põhjamaade ja Baltimaade olümpiakomiteed.

Ka Ukraina on ähvardanud Pariisi olümpiat boikoteerida, see ähvardus aga ei meeldinud ROK-i presidendile Thomas Bachile. Ukraina olümpiakomitee presidendile Vadõm Guttsaitile saadetud kirjas ütles Bach järgnevalt: "Väide, et Venemaa ja Valgevene sportlaste olümpiamängudele tagasi lubamine soodustab invasiooni, on laimav."

Kiievi linnavalitsuses pandi kokku ja kiideti heaks järjekordne avaldus ROK-ile. "Selle barbaarse sõja tingimustes, kus Venemaa tungis Ukrainasse, pani toime sõjakuritegusid ja ukrainlaste genotsiidi, on loosung "sport väljaspool poliitikat" kaotanud õiguse eksisteerida," ütles Kiievi linnapea, endine poksi raskekaalu maailmameister Vitali Klõtško. "Venemaa ja Valgevene sportlased, teiste seas olümpiavõitjad ja -medalistid toetavad vaikides sõda Ukraina vastu. Ja mõned toetavad avalikult agressori imperiaalseid püüdlusi."

"Seetõttu peab tsiviliseeritud maailm võtma kindla seisukoha – ei mingeid neutraalseid lippe, Ukrainat ja ukrainlasi häbitavate riikide esindajad ei tohi osaleda rahvusvahelistel võistlustel," lisas Klõtško.

Reedel peavad Suurbritannia eestvedamisel kõnelusi 30 riiki, et koostada ühiselt seisukoht venelaste ja valgevenelaste 2024. aasta olümpiamängudel osalemise kohta.

Pariisi olümpiamängude korralduskomitee esimees Tony Estanguet on varem öelnud, et lõpliku otsuse selles küsimuses teeb ROK, Prantsusmaa valitsus on nõudnud lõplikku otsust tänavuseks suveks.