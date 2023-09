Vene sportlased siiski ei pääse Aasia mängudele olümpiapunkte koguma

Kuigi juulis otsustas Aasia olümpiakomiteede nõukogu (OCA), et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunktide kogumiseks osaleda sügisel toimuvatel Aasia mängudel, teatati nüüd, et venelased ja valgevenelased siiski ei saa seal võistelda.

"Aasia mängudel ei võistle ei Venemaa ega Valgevene sportlasi ja see on Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsus, mitte OCA oma," teatas OCA väljaandele The Indian Express.

"Mõtet sellest, et Venemaa ja Valgevene passidega sportlased võiksid osaleda 2023. aasta Aasia mängudel, arutati juba 2022. aasta detsembris, aga see idee ei olnud tehnilistel põhjustel teostatav," lisas ROK omaltpoolt.

OCA ütles juulis, et Hangzhous toimuvatel Aasia mängudel saavad osaleda kuni 500 Venemaa ja Valgevene sportlast maksimaalselt 12 individuaalalal, nad võistlevad neutraalsetena ilma rahvusliku sümboolikata ning ei saa mängudel võita medaleid.

Nüüd peavad need sportlased aga otsima muid võimalusi, et olümpiapunkte koguda. Venemaa ja Valgevene sportlased on Ukraina sõja tõttu olnud rahvusvaheliselt spordiareenilt eemal, kuid tänavu kevadel teatas ROK, et kedagi ei tohiks passi tõttu diskrimineerida ja seetõttu tuleks venelased ja valgevenelased tasapisi rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubada. Mõned alaliidud on seda juba ka teinud ning lubanud Venemaa ja Valgevene sportlaselt individuaalselt neutraalse lipu all võistlema.

Mullu koroonapandeemia tõttu ära jäetud Aasia mängud toimuvad tänavu 23. septembrist 8. oktoobrini Hiinas Hangzhous. Pariisi olümpiamängud algavad järgmise aasta 26. juulil.