X!

Rootsit tabas Rahvuste liiga mängu eel haigustelaine

Jalgpall
Rootsi jalgpallikoondislased
Rootsi jalgpallikoondislased Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Rahvuste liiga B-tasandi uut hooaega kahe võiduga alustanud Rootsi jalgpallikoondis on akna kahe viimase mängu eel jäänud keerulisse seisu, sest meeskonda on tabanud haigustelaine.

Võistkonna juurest on juba lahkunud Rumeenia vastu vigastada saanud ründetäht Alexander Isak ja koondise peatreeneril Graham Potteril on käes keeruline ülesanne, sest haigestunud on nii Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud kui Patrik Walemark.

"Oleme kasutusele võtnud kõikvõimalikud meetmed, et nakkuste levikut limiteerida ning jälgime pidevalt juba haigestunute olukorda," kommenteeris Rootsi koondise arst Jonas Werner neljapäeval. Ükski nimetatud kuuest ei sõitnud meeskonnaga kaasa Bosniasse.

Rootsi alustas Rahvuste liiga hooaega 2:1 võiduga Rumeenia üle, esmaspäeval alistati Poola 3:1. Bosniaga mängivad rootslased reedel ja kolm päeva hiljem kohtutakse võõrsil ka Rumeeniaga. Seni Potter meeskonda kutsunud ühe asendaja, St. Paulis mängiva ning suvisel MM-finaalturniiril Rootsi koosseisu kuulunud keskkaitsja Eric Smithi. Küll on Smith Rootsit seni esindanud vaid kahes kohtumises.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:55

Jalgpallihaigla korraldab Rahvuste liiga mängu eel fännirongkäigu

13:54

Saalijalgpalli kõrgliiga uus hooaeg algab valitseva meistri mänguga

13:24

Rootsit tabas Rahvuste liiga mängu eel haigustelaine

10:59

Barcelona lõi kuus väravat, Inglismaa tipud viigistasid Prantsusmaal

08:46

Ronaldo lahkus Portugali koondise juurest: aja jooksul saate teada kogu tõe

08:14

UEFA A kvalifikatsiooni omandas 23 treenerit

30.09

Raskustes kuuekordne Prantsusmaa meister müüdi ühe euro eest

30.09

Neidude jalgpallikoondiste kandidaadid kogunesid treeninguteks

30.09

Hispaania ja Inglismaa said kindla võidu, Soome viigistas Valgevenega

30.09

Viik Eestiga maksis Bulgaaria peatreenerile töökoha

sport.err.ee uudised

16:04

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

15:48

Malõgina tugev lõpuspurt ei aidanud tal Portugalis mängu päästa

15:14

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

14:55

Jalgpallihaigla korraldab Rahvuste liiga mängu eel fännirongkäigu

14:44

WTA reegleid rikkunud Filipiinide tennisetäht pidi taas pronksiga leppima

13:54

Saalijalgpalli kõrgliiga uus hooaeg algab valitseva meistri mänguga

13:24

Rootsit tabas Rahvuste liiga mängu eel haigustelaine

12:45

Laskesuusatajad kutsuvad lõunaeestlasi spordisõpradele majutust pakkuma

12:16

Jordani mängusärk müüdi oksjonil 11 miljoni euro eest

11:33

WNBA-s nähti teist õhtut järjest ajaloolist viskepäeva

10:59

Barcelona lõi kuus väravat, Inglismaa tipud viigistasid Prantsusmaal

10:12

Ligi aastaselt pausilt naasnud Rune kaotas Tokyos vähem kui tunniga

09:41

Kullamäe koduklubi sai Roomas Totti meeskonnalt kuuma sauna

08:46

Ronaldo lahkus Portugali koondise juurest: aja jooksul saate teada kogu tõe

08:14

UEFA A kvalifikatsiooni omandas 23 treenerit

30.09

Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko võistlevad Gruusias

30.09

Rooba leivaisa nukker seeria jätkus

30.09

Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

30.09

ETV spordisaade, 30. september

30.09

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

loetumad

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

30.09

Joobes autojuhtimine viis Mägi kriminaaluurimise alla

08:46

Ronaldo lahkus Portugali koondise juurest: aja jooksul saate teada kogu tõe

30.09

Pevkur: loodan, et oktoobri jooksul on selge, kes juhendab Eesti rahvusmeeskonda

30.09

Raskustes kuuekordne Prantsusmaa meister müüdi ühe euro eest

30.09

Leedu korvpallikoondis sai uue juhendaja

30.09

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

30.09

Rikberg esitas võrkpalliliidule oma nägemuse järgmiseks kaheks aastaks

30.09

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond korjas teise võidu Lätist

30.09

Djokovici mõõn lõppes Pekingis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo