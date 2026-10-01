Rootsit tabas Rahvuste liiga mängu eel haigustelaine

Rahvuste liiga B-tasandi uut hooaega kahe võiduga alustanud Rootsi jalgpallikoondis on akna kahe viimase mängu eel jäänud keerulisse seisu, sest meeskonda on tabanud haigustelaine.

Võistkonna juurest on juba lahkunud Rumeenia vastu vigastada saanud ründetäht Alexander Isak ja koondise peatreeneril Graham Potteril on käes keeruline ülesanne, sest haigestunud on nii Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud kui Patrik Walemark.

"Oleme kasutusele võtnud kõikvõimalikud meetmed, et nakkuste levikut limiteerida ning jälgime pidevalt juba haigestunute olukorda," kommenteeris Rootsi koondise arst Jonas Werner neljapäeval. Ükski nimetatud kuuest ei sõitnud meeskonnaga kaasa Bosniasse.

Rootsi alustas Rahvuste liiga hooaega 2:1 võiduga Rumeenia üle, esmaspäeval alistati Poola 3:1. Bosniaga mängivad rootslased reedel ja kolm päeva hiljem kohtutakse võõrsil ka Rumeeniaga. Seni Potter meeskonda kutsunud ühe asendaja, St. Paulis mängiva ning suvisel MM-finaalturniiril Rootsi koosseisu kuulunud keskkaitsja Eric Smithi. Küll on Smith Rootsit seni esindanud vaid kahes kohtumises.