BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

Mihkel Kirves tõi võitjate parimana 16 punkti, lisaks kogunes tema arvele 10 lauapalli ja neli tulemuslikku korvisöötu. Hendrik Eelmäe ja Klavs Dubults viskasid mõlemad 13 punkti.

Kuna teistes eelringi paarides said Kosovo klubi Peja ja Horvaatia klubi Samobor kahe mängu kokkuvõttes vastavalt 60- ja 53-punktilised kaotused, siis oli Pärnul kolmest kaotajast parim korvide vahe ja pääses tänu sellele nn õnneliku kaotajana põhiturniirile.

"Läksime ikkagi +14 mängima, aga lõpus oli selline punktivahe, et ei tahtnud seda mängu lisaajale lasta. Lisaajal oleks võinud igast asju juhtuda. 73 punkti on meie poolt vähe, aga 61 punkti vastasel on meie poolt hea sooritus kaitses," rääkis Eelmäe mängu järel ERR-ile. "Päris rabe on see asi veel. Oleme saanud poolteist kuud kokku harjutada, aga tiim on siiski suhteliselt uus. Eelmisest hooajast on ainult kaks mängijat alles," lisas ta.

Eesti klubidest mängivad Euroopa karikasarja põhiturniiril veel Bigbank/Kalev ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Põhiturniiri mängudega tehakse algust 6. oktoobril.