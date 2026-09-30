X!

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

Korvpall
Foto: FIBA
Korvpall

Korvpalliklubi BC Pärnu alistas kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja eelringi korduskohtumises Bakuu Neftši 73:61 (19:19, 21:17, 17:13, 16:12). Kahe mängu kokkuvõttes sai Pärnu 140:141 kaotuse, kuid pääses sellest hoolimata põhiturniirile.

Mihkel Kirves tõi võitjate parimana 16 punkti, lisaks kogunes tema arvele 10 lauapalli ja neli tulemuslikku korvisöötu. Hendrik Eelmäe ja Klavs Dubults viskasid mõlemad 13 punkti.

Kuna teistes eelringi paarides said Kosovo klubi Peja ja Horvaatia klubi Samobor kahe mängu kokkuvõttes vastavalt 60- ja 53-punktilised kaotused, siis oli Pärnul kolmest kaotajast parim korvide vahe ja pääses tänu sellele nn õnneliku kaotajana põhiturniirile.

"Läksime ikkagi +14 mängima, aga lõpus oli selline punktivahe, et ei tahtnud seda mängu lisaajale lasta. Lisaajal oleks võinud igast asju juhtuda. 73 punkti on meie poolt vähe, aga 61 punkti vastasel on meie poolt hea sooritus kaitses," rääkis Eelmäe mängu järel ERR-ile. "Päris rabe on see asi veel. Oleme saanud poolteist kuud kokku harjutada, aga tiim on siiski suhteliselt uus. Eelmisest hooajast on ainult kaks mängijat alles," lisas ta.

Eesti klubidest mängivad Euroopa karikasarja põhiturniiril veel Bigbank/Kalev ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Põhiturniiri mängudega tehakse algust 6. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

30.09

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

30.09

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond korjas teise võidu Lätist

30.09

TalTech/Alexela jätkab eurosarjas täiseduga

30.09

Leedu korvpallikoondis sai uue juhendaja

30.09

Drell ja Neptunas said eurosarja avamängus valusa kaotuse

30.09

Clarki ajalooline esitus päästis Indiana, põhihooaja parim langes välja

29.09

Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

29.09

Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

29.09

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

29.09

Lass alustas Tšehhis klubihooaega võiduga linnarivaali üle

28.09

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

28.09

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

27.09

Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

27.09

Avapoolajal väristanud Bigbank/Kalev sai hooaja esimese võidu

27.09

Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima

videod

sport.err.ee uudised

30.09

Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko võistlevad Gruusias

30.09

Rooba leivaisa nukker seeria jätkus

30.09

Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

30.09

ETV spordisaade, 30. september

30.09

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

30.09

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond korjas teise võidu Lätist

30.09

Pevkur: loodan, et oktoobri jooksul on selge, kes juhendab Eesti rahvusmeeskonda

30.09

TalTech/Alexela jätkab eurosarjas täiseduga

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

30.09

Tribuntsov alustab MM-i peaproovi: eelmine aasta näitas, et selline lähenemine sobib

30.09

Rikberg esitas võrkpalliliidule oma nägemuse järgmiseks kaheks aastaks

30.09

Malõgina võttis eelmise nädala kaotuse eest revanši

30.09

Djokovici mõõn lõppes Pekingis

30.09

Glinka kaotas Šveitsi tulevikumehele

30.09

Leedu korvpallikoondis sai uue juhendaja

loetumad

30.09

Joobes autojuhtimine viis Mägi kriminaaluurimise alla

30.09

Eesti ja Bulgaaria mängisid Rahvuste liigas väravateta viiki Uuendatud

29.09

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

29.09

Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

30.09

Ajalooline Portugali ralli jäi WRC kalendrist välja

30.09

Raskustes kuuekordne Prantsusmaa meister müüdi ühe euro eest

30.09

Viik Eestiga maksis Bulgaaria peatreenerile töökoha

30.09

Leedu korvpallikoondis sai uue juhendaja

30.09

Clarki ajalooline esitus päästis Indiana, põhihooaja parim langes välja

29.09

Henn: praaki oli palju, aga oskame viigipunkte hinnata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo