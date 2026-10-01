Jordani mängusärk müüdi oksjonil 11 miljoni euro eest

Mängusärk, mida korvpallitäht Michael Jordan kandis 1998. aasta NBA finaalseerias, müüdi kolmapäeval oksjonil 12,3 miljoni dollari ehk umbes 11 miljoni euro eest.

Kõnealust särki kandis Jordan 1998. aasta NBA finaalseeria kolmandas kohtumises Utah Jazzi vastu, oma viimasel hooajal Chicago Bullsi eest mängides.

Särgi pani müüki ärimees Ryan Gough ja see läks kaubaks muusik Pharrell Williamsile kuuluvas veebioksjonimajas Joopiter. 11 miljonit eurot on suurim summa, mis mõne Jordanile kuulunud eseme eest seni välja käidud, senine rekord oli üheksa miljonit eurot sama finaalseeria esimese kohtumise särgi eest.

"Spordiajaloos on vähe esemeid, mis väljendavad suursugusust nii, nagu Michael Jordani mängusärk 1998. aasta NBA finaalseeria kolmandast kohtumisest. See märgib ajastu, mis muutis korvpalli ülemaailmseks kultuurifenomeniks, lõppu," kirjutati Joopiteris.

Sama oksjoni raames müüdi 2,4 miljoni euroga ka Jordanile kuulunud Ferrari 550 Maranello - sama mudeli eest eelnevalt välja käidud suurim summa oli ligi neli korda madalam. Rekordsumma, mis mõnes oksjonimajas aga spordiriietuse eest välja käidud, on koguni 21 miljonit eurot: just nii palju maksti tunamullu pesapallikuulsuse Babe Ruthi 1932. aasta MLB finaalseerias kantud vormi eest.