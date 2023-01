ROK: valitsustel pole õigust otsustada venelaste olümpial osalemise üle

Rahvusvaheline olümpiakomitee hoiatab, et valitsustel ei ole õigust dikteerida, kas venelased võistlevad 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel. Hoiatus järgnes pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni üles tagama seda, et venelased ei saaks olümpial osaleda.

Venemaa ja Valgevene sportlased on pärast Venemaa tungimist Ukrainasse suures osas rahvusvahelisest spordist välja jäetud, kuid ROK on teinud ettepaneku, et mõlema riigi sportlased võistleksid neutraalse lipu all Aasias toimuvatel Pariisi 2024. aasta olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel.

Zelenski pidas eelmisel kuul kõnelusi ROK-i presidendi Thomas Bachiga ja tunnistas, et on Venemaa ja Valgevene sportlaste võimaliku tagasituleku pärast ärritunud.

Teisipäeval Prantsusmaa presidendi Macroniga peetud kõne ajal palus Zelenski tema abi, et blokeerida venelaste ja valgevenelaste osalemist järgmise aasta olümpial.

"Eriti rõhutasin, et Venemaa sportlastel ei tohiks olla kohta Pariisi olümpiamängudel," kirjutas Zelenski Telegramis.

ROK avalikustas, et pidas 17. ja 19. jaanuaril konsultatsioonikõnelusi ROK-i liikmete, sportlaste esindajate, rahvusvaheliste spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteedega, et arutada küsimusi olümpia üle.

ROK väitis, et "enamik konsultatsioonikõnelustes osalejatest" toetas tema seisukohta Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise suhtes. Toetatakse seisukohta, et "ükski sportlane ei tohiks saada võistluskeeldu tema passi tõttu" ja "valitsused ei tohi otsustada, millised sportlased võivad millisel võistlusel osaleda ja millised mitte".

Sportlaste osalemise võimalust tuleks "edasi uurida". Aasia olümpianõukogu tehtud pakkumine, mis hõlbustab Venemaa ja Valgevene olümpiale kaasamist, on "teretulnud ja tänuväärt".

See toimuks "rangetel tingimustel" ja ainult sportlastele, kes austavad täielikult olümpiahartat, mis tähendab, et nad ei ole Ukraina sõda aktiivselt toetanud ja järgivad maailma antidopingu koodeksit. Rahvusvahelised spordialaliidud peavad reeglite vastu eksinud sportlased võistluselt kõrvaldama ja teavitama kõikidest juhtumitest ROK-i, kui tingimused ei ole täidetud.

ROK-i avaldus ei silluta veel täielikult teed Venemaale ja Valgevenele neutraalse lipu all rahvusvahelisse sporti naasmiseks.

Bach ütles eelmisel kuul järgmist: "Peame uurima viise, kuidas ületada see sportlaste osalemise dilemma ja tulema tagasi sportlike teenete juurde, mitte poliitiliselt sekkuma".

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on soovitanud, et "sporti ei tohiks politiseerida" ja et "kõikide riikide, mõnikord ka sõjas olevate riikide sportlastel tuleks lubada võistelda suurvõistlustel, sealhulgas 2024. aasta Pariisi olümpial".

Ukraina spordiminister ja Ukraina rahvusliku olümpiakomitee president Vadõm Guttsait on samuti kutsunud ROK-i üles mitte tühistama Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keeldu. Guttsait rõhutas, et Venemaalt pärit sportlased teenivad oma riigi armees ning sellel on otsene mõju Ukrainale.