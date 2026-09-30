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TalTech/Alexela jätkab eurosarjas täiseduga

Korvpall
Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom
Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela jätkab Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) täisedu ehk kahe võiduga.

Eelmisel nädalal Norra meistri Fyllingen Lionsi lõpusekundi korvist alistanud TalTech sai kolmapäeval kodusaalis 83:70 (20:19, 20:21, 23:14, 20:16) võidu valitseva Hollandi karikavõitja Groningeni Donari üle.

TalTech tegi tasavägise avapoolaja järel otsustava äramineku kolmandal veerandajal, kui pööras ühepunktilise kaotusseisu (49:50) kuue minutiga üheksapunktiliseks eduks (63:54). Viimasel veerandajal kasvatas TalTech vahet veelgi.

Oliver Metsalu viskas võitjate parimana 18 punkti, lisaks hankis viis lauapalli. Siim-Markus Post panustas võitu 15 punkti, seitse lauapalli ja seitse resultatiivset söötu ning Oliver Suurorg lisas omalt poolt 12 silma.

Järgmisel kolmapäeval sõidab TalTech külla rumeenlaste Voluntarile, kes saavutas möödunud hooajal ENBL-is neljanda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

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