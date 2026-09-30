TalTech/Alexela jätkab eurosarjas täiseduga

Järgmisel kolmapäeval sõidab TalTech külla rumeenlaste Voluntarile, kes saavutas möödunud hooajal ENBL-is neljanda koha.

Oliver Metsalu viskas võitjate parimana 18 punkti, lisaks hankis viis lauapalli. Siim-Markus Post panustas võitu 15 punkti, seitse lauapalli ja seitse resultatiivset söötu ning Oliver Suurorg lisas omalt poolt 12 silma.

TalTech tegi tasavägise avapoolaja järel otsustava äramineku kolmandal veerandajal, kui pööras ühepunktilise kaotusseisu (49:50) kuue minutiga üheksapunktiliseks eduks (63:54). Viimasel veerandajal kasvatas TalTech vahet veelgi.

TalTech/Alexela jätkab Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) täisedu ehk kahe võiduga.

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