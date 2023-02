Balti ja Poola ministrid mõistavad ühiselt hukka püüded lubada agressorriikide esindajad rahvusvahelistele suurvõistlustele

Balti riikide ja Poola spordiministrid toonitavad ühisavalduses, et spordiorganisatsioonid ei peaks muutma oma taunivat hoiakut Venemaa ja Valgevene osas. Ministrid rõhutavad, et püüe lubada agressorriikide sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele legitimeerib Venemaa ja Valgevene poliitilisi otsuseid ning juhib tähelepanu kõrvale rünnakult Ukraina vastu.

"Oleme koos sarnaselt mõtlevate riikidega juba sõja alguses väga selgelt väljendanud oma seisukohta, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ei ole kohta meie sportlastega sama stardijoone taga. Eesti seisukoht ei ole selles küsimuses muutunud. Ühisavaldusega anname selge signaali – peame jätkuvalt tegema kõik selleks, et agressorriike maksimaalselt isoleerida. Sõda Euroopa südames Ukrainas jätkub ning peame selle lõpu nimel pingutama ka spordirindel," rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Ministrid toonitavad, et hindavad kõrgelt kõigi spordiorganisatsioonide ja -ühenduste panust, kes on kõrvaldanud Venemaa ja Valgevene sportlased ning esindajad rahvusvahelistelt võistlustelt ja organisatsioonidest. "Kutsume neid üles mitte muutma oma seisukohta enne, kui Venemaa ja Valgevene on lõpetanud agressiooni Ukraina vastu. Peame tagama õigluse ja vastutuse, viies sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi toimepanijad kohtu ette," seisab avalduses.

Allakirjutanud taunivad Rahvusvahelise Olümpiakomitee püüdeid tuua agressorriikide sportlased tagasi rahvusvahelistele võistlustele. Ministrid rõhutavad, et püüe lubada Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistele spordivõistlustele neutraalse lipu all õigustab nende riikide poliitilisi otsuseid ja laialdast propagandat, milles kasutatakse sporti ka viisina viia tähelepanu kõrvale agressioonilt Ukraina vastu. "Pidades silmas spordiliikumise autonoomiat, oleme veendunud, et Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelistele võistlustele naasmise lubamine võib samuti asetada raskesse olukorda ja lisasurve alla sportlased, kes nendega võistlevad või spordiüritustel kokku puutuvad," märgivad ministrid.

Spordiministrid tunnustavad ja tänavad spordiliikumist solidaarsuse eest Ukraina rahvaga ning toetuse eest, mida on alates Venemaa sõja algusest Ukraina sportlastele, treeneritele ja spordipersonalile osutatud. Samuti rõhutatakse, et jätkatakse Ukraina riigi ning sportlaste, treenerite, spordipersonali ja huvigruppide toetamist, ühtlasi ühiste väärtuste ning vabade ja demokraatlike riikide huvide kaitsmist.

Ühisavaldus otsustati koostada täna, 2. veebruaril toimunud Balti ja Poola spordiministrite videokohtumisel. Samuti otsustati pöörduda Põhjamaade kolleegide poole, et kutsuda neid avaldusega liituma. Kultuuriminister Piret Hartman suhtles täna samal teemal ka Soome teadus- ja kultuuriministri Petri Honkoneniga, kellega lepiti kokku, et kohtutakse järgmisel nädalal videosilla vahendusel.