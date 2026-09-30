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Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko võistlevad Gruusias

Iluuisutamine
Niina Petrõkina.
Niina Petrõkina. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Iluuisutamine

Sel nädalalõpul võistlevad iluuisutajad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko Gruusias ISU Challenger võistlusel Trialety Trophy.

Nii Petrõkina kui ka Selevko teeb käesoleval hooajal ISU Challenger sarjas teise stardi. Paar nädalat tagasi tulid mõlemad võitjateks Lombardia Trophyl Itaalias.

Neljapäeval, 1. oktoobril alustab esimesena võistlust Petrõkina, kui kell 13.45 algab naiste üksiksõidu lühikava. Petrõkina on 14 konkurendi seas stardijärjekorras neljas. Tema suurimateks rivaalideks võib pidada EM-idel medaleid võitnud Anastassia Gubanovat ja Milano Cortina taliolümpiamängudel kuuenda koha saanud Adeliia Petrosiani. Naiste üksiksõidu vabakava on kavas laupäeval kell 16.30.

Selevko võistlus algab 1. oktoobril lühikavas kell 19.50. Selevko on stardijärjekorras teises soojendusgrupis esimese uisutajana. Tema nimekaim konkurent on kodujääl sõitev valitsev Euroopa meister Nika Egadze. Meeste üksiksõidu võitjad selguvad reedel kell 19.30 algavas vabakavas. Petrõkinat ja Selevkot juhendab treener Svetlana Varnavskaja.

Juunioridest on samal ajal Sofia Nekrassova ja Ilya Nesterov võistlemas Ljubljanas juunioride GP etapil.

Toimetaja: Henrik Laever

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