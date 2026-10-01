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Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

Autoralli
Autotootja Ford logo
Autotootja Ford logo Autor/allikas: SCANPIX/Sebastien Salom-Gomis/SIPA
Autoralli

USA autotootja Ford teatas neljapäeval, et naaseb 2028. aastal autoralli MM-sarja ning toob 2029. aastaks WRC-sse uue masina.

Viimati osales Ford autoralli MM-sarjas tehasemeeskonnana 14 aastat tagasi, alates 2012. aastast on nende masinaid WRC-s kasutanud M-Spordi meeskond. Partnerlus jätkub ka pärast Fordi täisjõul naasmist.

Neljapäeval Sardiinia MM-ralli raames toimunud pressikonverentsil tutvustas Fordi plaane tootja Euroopa osakonna president Jim Baumbick ning Fordi autospordi osakonna juhataja Mark Rushbrook. "Tahame, et meie järgmise põlvkonna Euroopa masinad kannaksid edasi sama kompromissitut hoiakut, mis on rallist tuntud," sõnas Baumbick.

"Oleme tagasituleku ajastanud WRC uue ajastu saabumiseks. 2027. aastal jätkame Ford Fiestadega sõitva M-Spordi toetamist, 2028. aastal toome MM-sarja täismahus tehase oma inseneride, jõuallika ja testiressurssidega ning hakkame paralleelselt arendama uut, 2029. aasta masinat," lisas ta.

M-Spordi asutaja Malcolm Wilsoni sõnul on koostöö jätkumine rallispordi jaoks tähtsaks päevaks. "Ford on minu rallikarjääri keskmes olnud nii sõitjana kui ärimehena. See teadaanne on põnev nii M-Spordi kui kogu rallispordi jaoks: Ford on paljuski autoralli sünonüümiks ja tundub, et nad on tagasi kohas, kuhu nad kuuluvad," sõnas Wilson.

Toimetaja: Anders Nõmm

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12.-15. märts Keenia ralli

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

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