Venelasi ja valgevenelasi ei lubata hokivõistlustele ka järgmisel hooajal

Liit teatas, et lasi tunnustatud ettevõttel analüüsida rahvusvahelisi väljakutseid, mis seostuvad Venemaa sissetungiga Ukrainasse. "[Riskihindamisest] tulenevalt otsustas IIHF-i nõukogu, et Venemaa ja Valgevene võistkondade kaasamine IIHF-i võistlustesse ei ole tuleval 2023-2024 hooajal ohutu. IIHF-i võistlushooaeg liigub 2023-2024 hooajal edasi ilma Venemaa ja Valgevene võistkondadeta," kirjutas IIHF.

Liidu president Luc Tardif lisas videopöördumises, et otsus tehti ohutuse eesmärkidel. "See oli jätk meie otsusele eelmisel aastal ja me hindasime, et on veel liiga vara. Liiga palju riske, just ohutuse poolest. Mängijate ohutus, sealhulgas Venemaa ja Valgevene mängijad, meie töötajate ohutus, organisatsiooni ohutus ja ka fännide ohutus. See on see, kuidas me seda olukorda nägime ja miks sellise positsiooni võtsime," ütles Tardif.

Ta lisas, et IIHF-i nõukogu andis koordinatsioonikomiteele korralduse töötada valmis integratsiooniprotsess järgmise aasta kevadeks, mil algab olümpiamängude kvalifikatsioon.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) avaldas jaanuari lõpus, et enamik olümpialiikumise osapooltest, kaasa arvatud sportlased, on nõus lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel naasta rahvusvahelistele areenidele. ROK-i otsus sai laialdaselt kriitikat, kaasa arvatud eelmainitud Luc Tardifi poolt, kes kommenteeris, et Venemaa ega Valgevene ei pääse IIHF-i egiidi all toimuvatele turniiridele enne sõjategevuse lõppemist Ukrainas.

Tardif ütles nüüd, et IIHF arutas Venemaa ja Valgevene hokivõistkondade tagasivõtmist ka ROK-iga, aga otsuseid pole veel tehtud. "[ROK] arutas tingimusi Venemaa ja Valgevene reintegratsiooniks, aga hetkel ei ole veel otsustatud. Meil aga ei ole sellist aega, sest võistlused toimuvad praegu. Me peame praegu teadma, kuidas tulevat hooaega läbi mängida," ütles Tardif kolmapäeval.