ROK-i president palus Ukrainal boikotiga ähvardamise lõpetada

Ukraina loodab saavutada laialdase rahvusvahelise toetuse Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise vastu, kuna ROK avas neile võimaluse Pariisis neutraalse lipu all võistelda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus ROK-i üles keelustama Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemist olümpiamängudel. Põhja- ja Baltimaade olümpiakomiteed on Ukrainale oma toetust avaldanud.

Ukraina olümpiakomitee presidendile Vadõm Guttsaitile saadetud kirjas ütles Bach järgnevalt: "Väited, et Venemaa ja Valgevene sportlaste olümpiamängudele tagasi lubamine soodustab invasiooni, on laimav."

ROK on öelnud, et boikott rikub olümpiahartat, kirjutab Reuters.

"Vene või Valgevene passiga neutraalsete sportlaste osalemist Pariisi olümpiamängudel pole veel konkreetselt arutatudki," ütles Bach. "Seetõttu on teie saadetud kiri kaasriikidele ja nende olümpiakomiteedele, ROK-i liikmetele ja tulevastele olümpiamängude võõrustajatele äärmiselt kahetsusväärne, kuna see mõjutab nende otsuse tegemist," lisas Bach.

"Iga riigi olümpiakomitee on kohustatud järgima olümpiaharta aluspõhimõtteid," sõnas Bach. ROK teatas eelmisel kuul, et Venemaa ja Valgevene riigi sportlastel võidakse lubada Aasias neutraalsetena võistelda, et kvalifitseeruda olümpiamängudele.

Ukraina sportlased ütlesid ühisavalduses, et nad ei nõustu ROK-i katsetega "ühendada kogu maailm rahumeelses konkurentsis".

"Ukraina sportlased võivad jätkuvalt loota kogu olümpialiikumise täielikule solidaarsusele," seisis Ukraina olümpiakomitee presidendile saadetud kirjas.

"Solidaarsus on ühtsus ühiste huvidega. Ukrainlaste seas puudub huvi näha sõjakurjategijaid mängudel neutraalse lipu all. ROK tasustab Putini agressiooni. Olümpiaorgan peab valima sõjas poole," oli Ukraina vastus Bachi kirjale.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo on öelnud, et on mõeldamatu, et Venemaa sportlased marssivad olümpial, mil Ukrainale sajab endiselt pomme.