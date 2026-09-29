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Henn: praaki oli palju, aga oskame viigipunkte hinnata

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Liisi Troska.
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis sai teisipäeva õhtul Rahvuste liiga C-tasandil Bulgaaria vastu omajagu võimalusi, aga realiseerida ei suutnud ning tuleb Bulgaariast koju tagasi viigipunktiga.

Eesti ja Bulgaaria tekitasid küll omajagu võimalusi, aga lahendused olid rabedad ja kumbki meeskond tabamuseni ei jõudnudki. Patrik Kristal suunas palli 65. minutil ka vastase väravasse, aga äärekohtunik määras olukorras kiirelt suluseisu. Veel sai ühe suurepärase võimaluse Mattias Männilaan, aga Nõmme Kalju ründaja ei suutnud väravavahiga üks-ühele olukorda realiseerida.

"Siin on vaja tööd teha sel tasemel. Paljud mängijad ei ole sel tasemel mänginud, see on selge. Nii selgeid võimalusi tekibki vähe," rääkis Eesti koondise peatreener Jürgen Henn pärast mängu. "Vastane oli kindlasti agressiivne, nad pidid reageerima natuke halvale seeriale, mis neil on olnud. Nad tulid väga hingestatult, andsid meile väga vähe ruumi.

"[Praaki] paistis mõlemalt poolt, seda oli siin ka eelmises kodumängus. Väljak ei olnud siin kellelegi kodune."

Eesti võitles laupäeval Rahvuste liiga avamängus Islandi vastu välja 1:1 viigi ehk on teeninud kahe võõrsilmänguga kaks punkti. "Mõlemad ühtepidi kripeldavad, aga teistpidi oskame hinnata mõlemat punkti, ikkagi võõrsil. See, kuidas meeskond läks teisel poolajal ikkagi võidu järele, see näitas head mentaliteeti. Meeskond võib olla paljude asjadega rahul, aga tulemuse mõttes jääb midagi kripeldama," sõnas peatreener.

Eestil seisab selles koondiseaknas ees veel kaks kohtumist, mis mõlemad toimuvad Tallinnas. Laupäeval, 3. oktoobril võõrustatakse Luksemburgi ja järgmisel teisipäeval kohtutakse Islandiga.

"Esmalt peame puhkama, saame teha väikese restardi. Ootab pikk ja raske kodutee, loodame puhata ja peame kodus uuesti näljased olema," lisas Henn.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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