WTA reegleid rikkunud Filipiinide tennisetäht pidi taas pronksiga leppima

Nagoyas toimuvat Aasia mängude tenniseturniiri alustas kõrgeima asetusena maailma edetabelis 18. kohal olev Filipiinide tennisetäht Alexandra Eala, kes loobus kullajahi nimel võimalike karistuste kiuste samal ajal Pekingis toimuvast kohustuslikust kõrgeima kategooria WTA turniirist.

Eala alustaski turniiri ülikindla 6:1, 6:0 võiduga Tai tennisisti Patcharin Cheapchandej üle, veerandfinaalis pidi ta tänavu maailma edetabelis 117. kohta hoidnud Taiwani mängija Joanna Garlandi vastu rohkem vaeva nägema, aga sai ikkagi 7:5, 6:0 võidu.

Poolfinaalis neljandana asetatud ning maailma edetabelis 85. kohal asuva hiinlanna Wang Xiyu vastu võitis Eala avaseti 6:3, aga kaotas kaks järgmist 3:6, 2:6 ja pidi teist aastat järjest leppima pronksiga.

Neli aastat tagasi jäi toona 17-aastane Eala alla hiljem maailma edetabelis neljandaks kerkinud hiinlannale Zheng Qinwenile. Kui toona mängis Zheng finaalis Lin Zhu vastu, siis ka tänavu selgitavad kulla võitja hiinlannad, sest teises poolfinaalis alistas Shuai Zhang Kasahstani tennisisti Julia Putintseva.

Eala loobus Pekingi tippturniirist Aasia mängude kasuks ka sel põhjusel, et Aasia mängude kullaga oleks automaatselt kaasnenud pilet Los Angelese olümpiamängudele. Nõnda kindlustas Zheng neli aastat tagasi Hangzhous Pariisi OM-pääsme ja võitiski seal olümpiakulla.