Eesti ja Bulgaaria mängisid Rahvuste liigas väravateta viiki

Hõredalt täidetud tribüüni ees mänginud eestlased alustasid mängu tempokalt ning said esimese veerandtunni jooksul kaks nurgalööki, aga ei suutnud neid realiseerida. 27. minutil sai Eesti suurepärase võimaluse, kuid Markus Poomi karistuslöök tabas võõrustaja värava posti ning viigiseis jäi püsima.

Mäng jätkus seejärel tasavägiselt ja mõlemad võistkonnad tekitasid võimalusi, aga esimese 45 minutiga siiski pall väravasse ei jõudnud.

Teise poolaja alguses sündis taas omajagu võimalusi, kõigepealt jõudsid bulgaarlased 56. minutil tabamusele lähedale ja minut hiljem ei õnnestunud Mattias Männilaanel head võimalust realiseerida. 65. minutil suunas Eesti lõpuks palli vastaste väravasse, aga äärekohtunik määras kiirelt, et peaga värava löönud Patrik Kristal oli võõrustaja kaitseliini taga suluseisus. Vaid mõni minut hiljem tekitas Kristal uuesti teravust, aga tema keerutav kauglöök vuhises Bulgaaria väravast mööda. Võimalusi oli veel, aga kumbki meeskond lõplikku lahendust ei leidnud ning lõpuvile kõlades jäi tabloole väravateta viik.

Eesti tegi lõpuks kuus pealelööki, millest kaks läksid raamidesse. Vastased tegid lausa 17 pealelööki, aga postide vahele läks samamoodi kaks. Võõrustaja oodatud väravate mõõdik ehk xG oli 1.09, Eestil jäi see näitaja 0.34 peale.

Eestil seisab selles koondiseaknas ees veel kaks kohtumist, mis mõlemad toimuvad Tallinnas. Laupäeval, 3. oktoobril võõrustatakse Luksemburgi ja järgmisel teisipäeval kohtutakse Islandiga.

Enne mängu:

Eesti võitles laupäeval avamängus võõrsil Islandi vastu välja 1:1 viigi. Andri Gudjohnseni avapoolaja lõpus löödud avaväravale vastas teise poolaja keskel Maksim Paskotši.

Laupäeval tehtud 1:1 viik tugevaima alagrupikaaslasega andis küll palju enesekindlust ning pälvis palju positiivset tähelepanu, kuid koondislaste sõnul ühe esituse põhjal järeldusi teha ei tasu.

"Selle ühe mängu põhjal... me näitasime, et võime olla konkurentsivõimelised, aga kas suudame seda järgmised viis mängu samamoodi, see on raske koht. Üks mäng näitas potentsiaali, aga see ei tähenda veel mitte-mitte midagi," tõdes pressikonverentsil koondise peatreener Jürgen Henn.

Bulgaaria kaotas oma avamängus 1:2 Luksemburgile. Islandi vastu viigivärava löönud Paskotši Bulgaariat ei alahinda, kuid näeb selgelt Eesti võimalust. "Seal (Bulgaarial) on väga palju kvaliteeti, aga samas see on mäng, kus peame andma kõik ja on võimalik võita see. Kõik sõltub meist," sõnas keskkaitsja.

Nii nagu avakohtumises Islandi vastu, jäävad ka seekord Eesti koondise mängupäeva koosseisust välja Alex Matthias Tamm, Sander Alamaa ja Tanel Tammik.

Eesti ja Bulgaaria on aegade jooksul omavahel kohtunud kolm korda. Mõlemad ametlikku statistikasse kirja läinud mängud toimusid 2003. aastal, mil Eesti võitles kodusest EM-valikmängust välja 0:0 viigi ning kaotas võõrsil 0:2. 2011. aastal kohtuti omavahel sõprusmängus, mis lõppes Konstantin Vassiljevi kahe penaltivärava toel 2:2 viigiga, kuid mängu kohtunike osalus kihlveopettuses viis tulemuse tühistamiseni.

Eesti koosseis mänguks Bulgaariaga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 48/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 105/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 68/4

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 45/0

3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 41/2

23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 27/3

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 27/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 21/0

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 16/1

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0

5 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 9/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 67/11

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 36/0

8 Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 25/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 22/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 15/0

15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Ründajad

9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 6/1

21 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0

Peatreener: Jürgen Henn

Bulgaaria koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

12 Dimitar Veselinov Mitov (22.01.1997) – FC St. Pauli (GER) 15/0

1 Daniel Naumov (29.03.1998) – Botev Plovdiv 13/0

23 Aleks Bozhev (19.07.2005) – CSKA 1948 0/0

Kaitsjad

19 Ivan Turitsov (18.07.1999) – Dinamo Batumi (GEO) 25/0

5 Kristian Traychev Dimitrov (27.02.1997) – Levski Sofia 24/1

3 Andrea Hristov (01.03.1999) – FC Vizela (POR) 15/1

21 Dimitar Velkovski (22.01.1995) – Arda Kardzhali 14/0

15 Hristiyan Ivaylov Petrov (24.06.2002) – SC Heerenveen (NED) 13/0

6 Emil Tsenov (26.04.2002) – FC Orenburg (RUS) 7/0

13 Stefan Ivov Velkov (12.12.1996) – Sönderjyske Fodbold (DEN) 3/0

Poolkaitsjad

4 Ilia Gruev (06.05.2000) – Leeds United (ENG) 28/0

8 Andrian Kraev (14.02.1999) – Hapoel Tel Aviv (ISR) 20/1

2 Yoan Stoyanov (22.05.2001) – Hapoel Beer Sheva (ISR) 9/0

7 Borislav Aleksandrov Tsonev (29.04.1995) – CSKA 1948 7/0

22 Kristian Stoyanov (29.03.2003) – Slavia Sofia 5/0

11 Petko Panayotov (20.07.2005) – CSKA Sofia 3/0

14 Asen Chandarov (13.11.1998) – Botev Plovdiv 1/1

Ründajad

17 Martin Yankov Minchev (22.04.2001) – Cracovia (POL) 32/0

16 Marin Plamenov Petkov (02.10.2003) – Al-Taaowun (KSA) 27/7

10 Zdravko Minchev Dimitrov (24.08.1998) – Mardin 1969 Spor (TUR) 13/0

20 Lukas Petkov (01.11.2000) – SV 07 Elversberg (GER) 11/0

9 Stanislav Ivanov (16.04.1999) – Arda Kardzhali 6/0

18 Kristiyan Balov (26.07.2006) – FK Crvena zvezda (SRB) 1/1

Peatreener: Aleksandar Dimitrov