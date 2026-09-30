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Drell ja Neptunas said eurosarja avamängus valusa kaotuse

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: BC Neptunas Klaipeda﻿/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondise ääremängija Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunas pidi Euroopa tugevuselt teise klubisarja EuroCup hooaja avamängus kodusaalis tunnistama Trento 76:73 paremust.

Kui Trento võitis avaveerandi 21:15, siis Neptunas teise perioodi sama skooriga ning vaheajale mindi 36:36 viigiseisul. Itaalia võistkond tegi kolmandal veerandajal kaks minispurti ja haaras ka 59:48 edu, otsustavat kümmet minutit alustati külaliste 59:51 eduseisul.

Neptunas hoidis Trentot veerandaja alguses neli minutit nullil ja tegi selle ajaga ise 10:0 vahespurdi. Minut enne lõpusireeni murdis Drell Neptunase 73:71 eduseisul korvi alla, aga eksis ning ei pääsenud ka oma ründelaua järel korralikule viskele, kiirrünnakust tõi Quincy Olivari tabloole viigi ning ülejäänud võimalusi ei suutnud kodumeeskonna mängijad ära kasutada.

Drell viibis väljakul 22 minutit ja kogus selle ajaga üheksa punkti ning kolm lauapalli, aga tegi ka kolm pallikaotust ja tema +/- näitaja oli kogu mängu nõrgim (-16). 38-protsendiliselt viskeid tabanud võõrustajate resultatiivseim oli Yannick Franke 13 punktiga. Trentot vedasid 23 punkti visanud Olivari ja 19 punkti lisanud Darius Brown II.

Järgmisena sõidab Drelli leivaisa EuroCupi raames järgmisel nädalal külla Saksamaa klubile Chemnitz. Lisaks neile kuuluvad C-gruppi veel Bourg, Tofas, Buducnost, Napoli ja Wroclawi Slask.

Võidurõõmu ei saanud maitsta ka Artur Konontšuk, kelle kodumeeskond Rostocki Seawolves jäi 73:94 alla Jeruusalemma Hapoelile. Eesti koondise ääremängija kogus ligi 22 minutiga kaheksa punkti, kaks lauapalli ja ühe resultatiivse söödu. Ülejäänud kuus A-grupi meeskonda on Le Mans, Burgos, Cedevita Olimpija, Derthona, Aris ja Riia Zelli.

Toimetaja: Anders Nõmm

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