Barcelona lõi kuus väravat, Inglismaa tipud viigistasid Prantsusmaal

Nädala eest avavoorus Paris FC-le viis väravat löönud Barcelona leidis kolmapäeval veel ühe tabamuse, kui võõrsil alistati AS Roma 6:0. Kahel korral oli täpsed Norra täht Caroline Graham Hansen ja Hispaania ründaja Claudia Pina.

Pariisi naiskond võõrustas sel nädalal Arsenali ja tuli mängu lõpus välja kaheväravalisest kaotusseisust. Avapoolaja lõpus viis külalised juhtima Alessia Russo ning teise kolmveerandtunni alguses suurendas Arsenali edu Georgia Stanway, Clara Mateo tegi siis 72. minutil võõrustajate poolt vaadates seisuks 1:2 ja Maeline Mendy täpne penalti kolm minutit enne normaalaja lõppu tõi Pariisile viigipunkti.

Vooru keskses mängus läksid vastamisi kaheksakordne Meistrite liiga võitja Lyon ning Inglismaa kolmas naiskond Chelsea, sealjuures juhendas Chelsea praegune peatreener Sonia Bompastor aastatel 2021-24 Lyoni kolme Prantsusmaa meistritiitli ning ühe Meistrite liiga trofeeni.

Kolmapäeval jäeti aga väravad löömata ja nii jätkavad mõlemad kahe vooru järel nelja punkti peal. Ainsana on kahest mängust kuus punkti kogunud Barcelona, neljapäeval võib nende kõrvale tabeli tippu tõusta Milano Inter, kes sõidab külla Viini Austriale.