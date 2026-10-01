Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

Petrõkina tegi lühikavas kahekordse axel'i, kaskaadi kolmekordse lutz'u ja kolmekordse toeloop'iga ning kolmekordse flip'i ja teenis 74,69 punkti. Tema isiklik rekord on kaks nädalat tagasi Itaalias Challengeril teenitud 77,20 punkti.

Pisut enam kui punktiga jäi Petrõkinale alla neutraalse lipu all võistlev Anna Frolova, kes teenis 73,31 punkti ning kolmas oli Gruusiat esindav 2023. aasta Euroopa meister Anastassia Gubanova, kelle lühikava hinnati 70,69 punktiga. Järgnesid neutraalse lipu all võistlev Adeelia Petrosjan 68,42, grusiinlanna Inga Gurgenidze 63,66 ja samuti neutraalse lipu all võistlev Viktoria Safonova 62,93 punktiga.

Naiste vabakava uisutatakse Laupäeva pärastlõunal. Neljapäeva õhtul on kavas meeste lühikava, võistlustules on ka Mihhail Selevko.