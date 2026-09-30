Pikalt kümnekesi mänginud U-21 koondis kaotas Prantsusmaale kahe väravaga

Prantsusmaa asus Pärnus enam kui 1200 pealtvaataja ees kohtumist juhtima 24. minutil. Leeds Unitedi mängumees Jean-Matteo Bahoya tegi paremal äärel korraliku eeltöö ning saatis palli karistusalasse, kust Newcastle Unitedi mängija Aladji Bamba lükkas selle edasi Steve Ngourale. Cercle Brugge mees kõmmutas palli paremasse ristnurka.

Viis minutit hiljem tabas Eestit tagasilöök, kui Sander Tovstik teenis pallivälises olukorras punase kaardi, tabades vastast käelöögiga. Eesti jätkas aga tugevat võitlust ning kaotusseis püsis üheväravalisena kuni 68. minutini, mil Bahoya vormistas täpse madala kauglöögiga lõppskoori.

Prantsusmaa valdas kohtumise jooksul palli 77 protsenti mänguajast ning tegi koguni 38 pealelööki, neist 14 raamidesse. Eesti pealelöögini ei jõudnud.

Valiksarja viimane mäng ootab Eestit ees 6. oktoobril, kui võõrsil minnakse vastamisi Luksemburgiga.