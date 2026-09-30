Eestlased pääsesid esmakordselt MM-ile para- ja kaasavas purjetamises

Kõrgeima reitinguga ja kaheksale eri klassile toimuv tippsündmus on eriti oluline, kuna parapurjetamine esitab taotluse paralümpiamängude kavva tagasi saamiseks selle aasta lõpus. Võimalikult kõrge osalevate riikide arv aitab sellele kaasa, praeguseks on osalejaid registreerunud 233 kokku 40 riigist.

"Mina ise olen selle nimel, et iga inimene, kes tahab, saaks merele, tööd teinud 11 aastat," sõnas Külli Haav. "See väljakutse on endale etaloniks, et kuhu ponnistused välja võivad viia. Portugali legendaarne külalislahkus ja korraldajate ind aitavad närvi debüüdi, suure võistluse ja ookeani ees maha võtta. Südamest tänan kõiki, kes senisel teel teo ja sõnaga abiks olnud vastutuulele vaatamata," lisas ta.

"Mina lähen MM-ile eelkõige kogemust saama," kinnitas Mattias Aume, kes tavapäraselt purjetab Rein Ottosoni purjespordikoolis treener Raivo Randmäe käe all olümpiaklassis ILCA7.

Maailma purjetamisorganisatsiooni World Sailing kaasav MM toimub Portugalis Portimaos, Atlandi ookeani lainetel, milletaolisi Eesti purjetajad veel näinud-tundnud ei ole. Hansa kahepaadile on 4.-10. oktoobrini plaanis teha 12 võistlussõitu.

Parapurjetamise pilootprojekti "Erilised purjetajad" eestvedaja Haav otsib MM-projekti rahastamiseks ka toetajate abi. Oma panuse saab anda MTÜ Erilised kontole Coop pangas: MTÜ Erilised EE854204278613491805, märksõna MM, või sportlast otse toetades.