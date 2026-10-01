Jalgpallihaigla korraldab Rahvuste liiga mängu eel fännirongkäigu

Eesti – Luksemburg mängupäeval kogunevad Eesti fännid kell 15.30 Vabaduse väljaku kõrval OlyBet Bar & Grillis (Harju tn 6), ettevalmistus rongkäiguks algab Vabadussõja võidusamba ees kell 16.50. Kümme minutit hiljem stardib rongkäik mööda Pärnu maanteed, suundudes otse staadionile.

Fännid on oodatud selga panema siniseid riideid, võtma kaasa salle ja lippe ning värvima üheskoos laupäeva siniseks. Lisainfot rongkäigu kohta leiab Jalgpallihaigla Facebooki lehelt.

Eesti – Luksemburg avavile kõlab 3. oktoobril kell 19. Festivaliala avatakse staadioni kõrval kell 17. Lisaks DJ-dele tervitab seal külalisi maskott Siil ning tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannab hoolt Amps. Festivalialalt leiab mitmeid põnevaid atraktsioone, kus saab panna proovile oma täpsuse ja osavuse. Samuti ootab jalgpallisõpru fännikaup, mida saab soetada festivalialal asuvatest müügitelkidest. Alal liiguvad ringi ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad soovijatel põsed sinimustvalgeks.

Staadioni väravad avatakse samuti kell 17. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümn kõlab Tallinna Ülikooli Meeskoori esituses kell 18.50 ning kohtunik annab avavile kell 19.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kohtumisest algab kell 18.45.