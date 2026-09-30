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Clarki ajalooline esitus päästis Indiana, põhihooaja parim langes välja

Korvpall
Caitlin Clark
Caitlin Clark Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Naiste korvpalli profiliigas WNBA on alanud play-off'id. Liiga ühe silmapaistvaima mängija Caitlin Clarki naiskond Indiana Fever jäi tiitlikaitsja Las Vegas Acesi vastu avaringis raskesse seisu, aga teisipäeval aitas ta oma tiimi otsustava kohtumiseni.

WNBA play-off'i avaring mängitakse kahe võiduni ning Indiana kaotas pühapäeval toimunud avamängu liiga viimaste aastate edukaimale naiskonnale kindlalt 85:102. Võimsa panuse andis liiga neljakordne kõige väärtuslikum mängija A'ja Wilson, kes viskas 38 punkti ja võttis 16 lauapalli.

Teisipäeval toimunud teises kohtumises oli Indianal seega selg vastu seina, aga Clarki vedamisel teeniti kodusaalis 99:89 võit. Clark kogus 27 punkti ja karjääri parimat tähistavad 15 resultatiivset söötu, sealjuures sai temast WNBA ajaloo esimene mängija, kes ühes kohtumises kogunud vähemalt 25 punkti ja 15 korvisöötu.

Indiana staar lõpetas juba avapoolaja 14 punkti ja 11 resultatiivse sööduga. "Ta mängis algusest peale suurepärase energiaga: ühe poolajaga kaksikduubel koguda on hiilgav. Ta pani palli liikuma ja murdis läbi erinevatelt positsioonidelt," kiitis hoolealust Feveri peatreener Stephanie White. "Ootame temalt alati head viske- ja söödupäeva, aga ta kontrollis mängu väga hästi ning seda ka kaitses," lisas juhendaja.

Las Vegas võitis põhihooajal 31 ja kaotas 13 mängu, millega sai Minnesota Lynxi (33-11) ja Golden State Valkyriesi (32-12) järel kolmanda asetuse. Indiana (28-16) on play-off'is kuuenda asetusega.

Põhihooajal säranud Lynx pidi aga avaringis tunnistama New York Liberty 91:75 ja 87:71 paremust. Minnesota tegi negatiivset ajalugu, sest neist sai esimene WNBA naiskond, kes esimese asetusena kaotanud oma esimese play-off'i seeria kuivalt. Sealjuures ei olnud Liberty nn traditsiooniline viimane asetus, sest New Yorgi naiskond on tegelikult väga tugev ja tänavu oli WNBA tabel ka tihe: viiendat ja kaheksandat asetust lahutas lõpuks vaid kaks võitu.

"Meist sai tänavu väga hea põhihooaja naiskond ja me läksime vastamisi meie jaoks vale võistkonnaga," tõdes tänavu viiendat korda WNBA aasta treeneriks nimetatud Lynxi juhendaja Cheryl Reeve. Sealjuures võitis Minnesota põhihooaja teist korda järjest, aga konsensus on, et mõlemal puhul on Lynx veidi ootusi ületanud.

"Mõnikord on sul selline võistkond [kes peaks tiitli nimel mängima] ja siis on ka õige niimoodi tunda. Meil pole viimasel kolmel aastal aga selline koosseis olnud. Ma arvan, et oleme põhihooajal lihtsalt üle ootuste hästi mänginud ja play-off'is ei ole meil päris selline grupp, mis võiks efektiivne olla. Peame langetama raskeid otsuseid. Pean aitama sellel naiskonnal play-off'is võita, pean selleks abi leidma," lisas Reeve.

Reeve tõi välja, et oma pikkade mängijate poolest tuntud New York suutis kõigil positsioonidel Minnesota ründekäigud kinni panna. Tänavu ühehäälselt WNBA parimaks noormängijaks valitud Olivia Miles ja põhihooajal Lynxi vedanud Natasha Howard jäid mõlemas kohtumises Liberty vastu tagaplaanile.

"Jäime nende pikkuse vastu tõsiselt hätta," tõdes Miles teisipäeval. "Me ei suutnud kaitses õigeid lahendusi leida. Vahetasime mängijaid, mängisime katteid erinevalt, proovisime kõike, aga nad mängisid meid üle," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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