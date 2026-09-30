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Djokovici mõõn lõppes Pekingis

Tennis
Novak Djokovic.
Novak Djokovic. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Kolmapäeval Pekingis alanud ATP 500 taseme tenniseturniiril tegi võiduka alguse turniiri kuuekordne võitja Novak Djokovic (ATP 11.).

Kuuenda asetusega Djokovic alistas esimeses ringis Portugali esinumbri Nuno Borgese (ATP 49.) veidi vähem kui kaks tundi kestnud mängus 6:3, 7:6 (2).

Vanameister pani sellega punkti kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeriale, mis algas juulikuus Wimbledoni slämmiturniiril. Ühtlasi jätkas Djokovic oma veatut seeriat Pekingi turniiril, olles seal nüüd võitnud 30 järjestikust matši.

Teises ringis läheb serblane vastamisi kohaliku mängija Bu Yunchaoketega (ATP 104.), kes sai 6:2, 5:7, 6:4 võidu argentiinlase Juan Manuel Cerundolo (ATP 53.) üle.

Teise asetusega Felix Auger-Aliassime (ATP 5.) kaotas avaringis Karen Hatšanovile (ATP 26.) 3:6, 3:6. Hatšanovile oli see lühikese aja jooksul juba teiseks võiduks Auger-Aliassime üle – septembri alguses lülitas ta kanadalase USA lahtistel välja teises ringis.

Hatšanovi järgmine vastane selgub neljapäeval paarist Alex Molcan (ATP 96.) - Arthur Rinderknech (ATP 33.).

Toimetaja: Henrik Laever

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