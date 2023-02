Hartman: peame tegema kõik, et agressorriikide sportlased ei saaks olümpiale

Kultuuriminister Piret Hartman liitus 34 riigi spordiministrite ja kõrgemate ametnike ühisavaldusega, milles rõhutatakse, et Venemaa ja Valgevene sportlaste täielik naasmine rahvusvahelisse sporti on agressorriikide endi kätes ja sõltub nende algatatud sõja lõpetamisest.

Ühisavalduses märgitakse, et Venemaa agressioon Ukrainas jätkub ning olukord on alates 2022. aasta veebruarikuust ainult halvenenud. Ministrid rõhutatavad, et solidaarsusest Ukraina sportlastega, kelle spordirajatised on hävitatud, kes on pidanud riigist lahkuma või kellest mitmed on Ukrainat kaitses kaotanud oma elu, ei ole põhjust loobuda Venemaa ja Valgevene sportlasi taunivast hoiakust. "Venemaa rikkus oma valikute, tegevuse ja jätkuva sissetungiga Ukrainasse olümpiarahu, mida ÜRO Peaassamblee on alates 1993. aastast toetanud," märgivad ministrid.

"Venemaa agressioon ja kuriteod Euroopa südames Ukrainas jätkuvad. Oleme koos sarnaselt mõtlevate riikidega juba sõja alguses väga selgelt väljendanud oma seisukohta, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ei ole kohta meie sportlastega sama stardijoone taga. Eesti seisukoht ei ole selles küsimuses muutunud. Peame jätkuvalt tegema kõik selleks, et agressorriikide sportlastel ei oleks võimalik olümpiamängudele naasta," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Avalduses toonitatakse, et Venemaal ja Valgevenes on sport ja poliitika tihedalt põimunud. "On küsitav, kui teostatav on Venemaa ja Valgevene olümpiasportlaste võistlemine neutraalsetena, kui neid rahastab ja toetab riik," märgivad ministrid. Samuti tuuakse esile tugevaid sidemeid Venemaa sportlaste ja sõjaväe vahel.

"Kuni neid probleeme ning "neutraalsuse" mudeli selguse ja detailsuse puudumist ei käsitleta, ei nõustu me sellega, et Venemaa ja Valgevene sportlased tuleks tagasi võistlustele lubada. Võttes arvesse Rahvusvahelise Olümpiakomitee seisukohta, et lõplikke otsuseid pole tehtud, kutsume neid tungivalt küsimustega tegelema ning oma ettepanekut vastavalt läbi vaatama," rõhutavad allakirjutanud.

Kultuuriminister Piret Hartman osales 10. veebruaril Ühendkuningriigi spordiministri ning digi, kultuuri, meedia ja spordi riigisekretäri kutsel üle 35 riigi spordiministrite videokohtumisel, mille keskmes oli agressorriikide sportlaste osalemine rahvusvahelises spordis. Kohtumise alguses tervitas ministreid ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ühisavaldusega on liitunud 25 Euroopa Liidu riiki ning Kanada, Island, Jaapan, Lõuna-Korea, Liechtenstein, Norra, Uus-Meremaa, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Allakirjutanud riigid võitsid kokku üle 50 protsenti Tokyo suveolümpiamängude ja ligi 80 protsenti Pekingi taliolümpiamängude medalitest.