Tribuntsov alustab MM-i peaproovi: eelmine aasta näitas, et selline lähenemine sobib

Tänavune MK-sari koosneb kolmel järjestikusel nädalal peetavast etapist ja kannab toimumispaikade tõttu nime Siiditee tuur (Silk Road Tour). Avaetapp toimub 1.-3. oktoobril Aserbaidžaanis Bakuus, teine etapp 8.-10. oktoobril Usbekistanis Taškendis ning viimane etapp 15.-17. oktoobril Kasahstanis Astanas. Kõik kolm etappi peetakse 25 meetri basseinis.

"Pärast Pariisi EM-i hakkasin kohe treenima, sest olin enne lühirajahooaega energiat ja tahtmist täis. Olen selle MK-sarja eel väga elevil ja see on suurepärane ettevalmistus lühiraja MM-iks," sõnas Tribuntsov, kes tegi MK-sarjas kaasa ka mullu enne Euroopa meistritiitli võitmist.

2025. aasta MK-sarjas lõpetas eestlane kolme etapi kokkuvõttes 18. kohal. Kolme nädala jooksul jõudis ta üheksasse finaali, püstitas kolm Eesti rekordit ning teenis pjedestaalikohad nii 50 kui ka 100 meetri seliliujumises.

"Võistlemine on minu jaoks kõige parem treening ja pingutus. Eelmine aasta näitas, et selline lähenemine sobib, seega teeme sel aastal Toniga [treener Toni Meijel – toim.] samamoodi," selgitas Tribuntsov.

Etapi paremusjärjestuse selgitamisel arvestatakse iga ujuja kolme enim punkte toonud tulemust. Punkte teenitakse nii finaalis saavutatud koha kui ka ujutud tulemuse sportliku väärtuse eest – mida tugevam on tulemus võrreldes vastava ala maailmarekordiga, seda rohkem punkte see annab.

Tänavuse maailmakarikasarja auhinnafond on kokku 1,2 miljonit USA dollarit. Igal etapil teenivad auhinnaraha nii meeste kui ka naiste üldarvestuse 20 paremat. Etapi võitja teenib 12 000 USA dollarit, teine koht 10 000 ja kolmas 8000 dollarit. Neljanda koha eest makstakse 6000 dollarit ning sealt edasi väheneb summa järk-järgult – kümnes koht teenib 5000 ja 20. koht 4000 dollarit.

Lisaks jagatakse auhinnaraha kolme etapi kokkuvõttes, kus preemia saavad kaheksa paremat meest ja kaheksa paremat naist. Sarja üldvõitja teenib 100 000 dollarit, teine koht 70 000 ja kolmas 30 000 dollarit.

Eraldi 10 000 dollari suurune boonus on ette nähtud iga maailmarekordi eest ning ka ujujale, kes võidab sama ala kõigil kolmel MK-etapil ehk teenib niinimetatud Crown'i.

Bakuu MK-etapil stardib Ralf Tribuntsov kolmel alal: neljapäeval 50 m vabalt, reedel 50 m seilil ja laupäeval 100 m selili. Eelujumised algavad Eesti aja järgi kell 9.00 ja finaalid kell 18.00. Ujumisi saab otse vaadata Eurovision Sport vahendusel.