ROK jätkab neutraalse sportlase staatuse täpsemat määratlemist

"Kuniks "neutraalsuse" mudelis pole selgust ning sellega seotud põhiküsimusi ja konkreetseid üksikasju pole lahendatud, ei ole me nõus, et Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid saama rahvusvahelistele võistlustele naasta," seisis 34 riigi kirjas.

"Meil on tõsine mure, kuidas on võimalik, et Venemaa ja Valgevene olümpiasportlased saaksid võistelda "neutraalsetena" - vastavalt ROK-i tingimustele, mille kohaselt nad ei tohi oma riigiga samastuda -, kui neid rahastab ja toetab otseselt nende riik (erinevalt näiteks professionaalsetest tennisistidest)."

"Tugevad sidemed ja seosed Venemaa sportlaste ja Venemaa sõjaväe vahel tekitavad samuti selget muret," jätkati kirjas. "Meie pidev kollektiivne lähenemine ei ole seega olnud diskrimineerimine pelgalt rahvuse alusel, kuid nende suurte muredega peab ROK tegelema."

Kirjale olid alla kirjutanud enamik suuri spordiriike. Teiste seas näiteks USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Kanada, Hispaania, Jaapan, Põhjamaad ja Baltimaad.

"ROK hindab konstruktiivseid küsimusi seoses Venemaa või Valgevene passiga sportlaste neutraalse määratlusega, märkides samas, et ÜRO inimõiguste nõukogu kahe eriraportööri väljendatud selgesõnalisi inimõigustega seotud muresid ei ole avalduses käsitletud," vastas ROK väljaande Inside The Games vahendusel.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee viitab siinkohal kirjale, mille ROK sai mullu septembris, kus eriraportöörid väljendasid "tõsist muret seoses soovitusega keelata Venemaa ja Valgevene sportlased ja ametnikud, näiteks kohtunikud, põhimõtteliselt rahvusvahelistelt võistlustelt üksnes nende rahvuse alusel. See tõstatab tõsiseid küsimusi mittediskrimineerimise kohta."

"Eelmise aasta detsembris arutasid olümpialiikumise kõigi osapoolte juhid neid inimõigustega seotud probleeme ja kehtestasid neutraalsuse üldpõhimõtted," jätkas ROK. "Sellest ajast alates on toimunud asjaosalistega põhjalikud konsultatsioonid, et need põhimõtted täpsemalt defineerida. Selles kontekstis võetakse esitatud konstruktiivseid küsimusi nõuetekohaselt arvesse."

ROK-i plaani kohaselt ei esindaks Venemaa ja Valgevene sportlased Pariisi olümpial mingil juhul oma riiki ega ka ühtki teist organisatsiooni oma kodumaal, näiteks rahvuslikku olümpiakomiteed. Samuti peaksid sportlased austama olümpiahartat, mis tähendab seda, et nad ei ole Ukraina sõda aktiivselt toetanud ja järgivad Maailma Antidopingu Koodeksit.

Kõike seda jõustatakse iga sportlase üksiku kontrollimisega, kusjuures rahvusvahelised alaliidud peavad nõuetele mittevastavad sportlased võistlustelt eemaldama ja andma ROK-ile vastavatest juhtumitest teada.