UEFA A kvalifikatsiooni omandas 23 treenerit

UEFA A kursus on Eesti jalgpallitreeneri kvalifikatsiooni teekonna viies etapp. Aasta jooksul toimunud õppes keskenduti treeneri töö erinevatele tahkudele, alates jalgpalli teooriast, treeningute ja hooaja planeerimisest ning mänguanalüüsist kuni mängumudeli, treenerifilosoofia, psühholoogia ja füüsilise ettevalmistuseni, kirjutab jalgpall.ee.

Kursus koosnes kümnest moodulist ning esmakordselt töötasid UEFA A kursuse osalejad mitmes moodulis koos teiste kursuste treeneritega, näiteks UEFA väravavahtide A ja UEFA Fitness B kursusel osalejatega. Kursuse läbiviimisesse kaasati ka mitmeid eksperte, nende seas Eesti meeste koondise treenerid Jürgen Henn, Joel Indermitte, Mart Poom ja Ilo Rihvk.

Kursuse praktilisse poolde kuulusid mentorprogramm ja vaatluspraktika. Mentorprogrammi käigus viis iga osaleja oma võistkonna juures läbi kolm treeningut ja ühe mängu koos mentori tagasisidega. Lisaks tuli läbida ühe nädala pikkune vaatluspraktika enda valitud klubi juures. Kursuse lõppfaasis esitasid treenerid videoesitluse oma uurimistöö kohta ning läbisid lõputööde kaitsmise ja praktikaeksami.

"Kursus oli heas mõttes väga tugev ja ühtlane. 25 alustanud treenerist lõpetas 23, mis on viimaste aastate üks kõrgemaid lõpetamise protsente," ütles kursuse koolitaja Indrek Koser.

Koseri sõnul on viimastel aastatel pööratud järjest rohkem tähelepanu sellele, et treenerid saaksid koolituselt kaasa võimalikult palju praktilist väärtust. "Sellel kursusel oli väga palju praktilist tööd ning mulle tundub, et see lähenemine töötab hästi – treenerid said õpitut oma igapäevases keskkonnas proovida ja selle kohta tagasisidet."

Koolituse üheks eriliseks osaks nimetas Koser Käärikul toimunud kolmepäevast moodulit, kus treenerid said intensiivselt koos töötada. "See oli väga hea proovikivi ja samas üsna ehe näide sellest, mida treeneritöö endast kujutab – vahel tähendab see ka väga pikki ja intensiivseid tööpäevi," märkis ta.

UEFA A kursuse lõpetasid: Alder Lepik, Alex Kupper, Ander Vool, Ando Hausenberg, Arsen Katšmazov, Artjom Artjunin, Bert Rotberg, Hannes Värs, Henri Heinsalu, Kaivo Sang, Karel Kübar, Kaspar Kubber, Kaupo Margusonov, Kärt Mere, Margus Põldsaar, Merily Toom, Risto Paju, Rain Nappir, Randin Rande, Robert Matthias Mägi, Sergei Mošnikov, Taivo Idavain ja Timur Bulavkin.