Hispaania ja Inglismaa said kindla võidu, Soome viigistas Valgevenega

Valitsev jalgpalli maailmameister Hispaania jätkab võimsas hoos, kui alistas teisipäeval Rahvuste liigas Horvaatia 4:1. Soome võõrustas Valgevenet, kuid pidi leppima väravateta viigiga.

Nagu kolm päeva varem võõrsil Inglismaa vastu, viis Lamine Yamal viimasest 16 ametlikust mängust 14 võitnud Hispaania nüüd Sevillas Horvaatia vastu juhtima juba teisel minutil. Dion Beljo viigistas 28. minutil, aga ülejäänud mäng kuulus kindlalt võõrustajatele.

31. minutil sai Marc Pubill kirja oma esimese koondisevärava, Yamal suurendas 63. minutil Hispaania edukaheväravaliseks ja lõppskoori vormistas minut enne normaalaja lõppu Nico Williams.

Inglismaa sai võõrsil Tšehhi vastu kodumeeskonnalt abikäe 25. minutil, kui Pavel Sulc saadeti punast kaarti väärt vea tõttu platsilt ära. Kaks minutit pärast teise poolaja algust viis inglased juhtima Anthony Gordon ja 69. minutil kindlustas Inglismaale 2:0 võidu kapten Harry Kane.

B-liigas alistas Šveits võõrsil 3:0 Šotimaa ning Sloveenia kodus 2:0 Põhja-Makedoonia, C-divisjonis pidid põhjanaabrid soomlased aga leppima väravateta viigiga Valgevene vastu. Algselt tahtis Soome kodumängu korraldada neutraalsel pinnal, aga suvel otsustati valgevenelased siiski vastu võtta. Kogu piletitulu annetab Soome alaliit Ukraina sõjas kannatanutele.

Mängule eelnenud Valgevene hümni ajal tõid Soome pealtvaatajad kuuldavale vilekoori ning tribüünil tõmmati lahti ka suur plakat, millel Soome öökull ründas Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenko näoga putukat.