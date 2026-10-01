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Laskesuusatajad kutsuvad lõunaeestlasi spordisõpradele majutust pakkuma

Laskesuusatamise MM
Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl: meeste sprint
Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl: meeste sprint Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamise MM

Veebruaris Otepääl toimuvate laskesuusatamise maailmameistrivõistluste korraldajad kutsuvad üles Lõuna-Eesti elanikke pakkuma suurvõistluse ajal külalistele majutust.

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlused toovad Otepääle kümneid tuhandeid külalisi, mistõttu on ligi kahe nädala jooksul ümbruskonnas väga suur nõudlus majutuskohtade järele. Võistluste korraldajad on loonud Lõuna-Eesti kodumajutuste pakkumisi vahendava veebikeskkonna, et kõik spordisõbrad endale öömaja leiaksid. Kuulutuse võivad lisada kõik, kellel on veebruaris Lõuna-Eestis vaba tuba, korter, majaosa või maja. Samuti saab välja pakkuda talviseks kasutamiseks sobivaid karavanikohti.

Läbi kodumajutuse pakkumise saavad kohalikud elanikud otseselt suurvõistluse korraldamisele kaasa aidata. "Otepää ümbruskonna majutusvõimalused on piiratud ja ka Tartus on juba vabade hotellitubadega kitsas, mistõttu loodame väga kohalike inimeste abile. Iga vaba tuba, korter või maja aitab meil rohkem külalisi vastu võtta. Kodumajutuses ööbides jõuavad laskesuusasõbrad ka huvitavatesse Lõuna-Eesti paikadesse, kuhu nad muidu ehk ei satuks," ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Kodumajutuse kuulutuse ülespanemiseks ei pea igapäevaselt majutusteenuse pakkumisega tegelema. Korraldajad vaatavad kuulutused enne avaldamist üle, kuid ei vahenda broneeringuid ega ole tehingu osapool. Kuulutuse esitatud info, majutuskoha tingimuste ja külalisega sõlmitud kokkuleppe eest vastutab majutuse pakkuja. Saadavuse ja hinna kinnitamiseks tuleb huvilistel majutuse pakkujaga otse ühendust võtta.

Võistluste korraldajate loodud kodumajutuse veebikeskkonda saab kuulutusi lisada aadressil biathlonotepaa.com/kuulutus. Laskesuusatamise maailmameistrivõistlused toimuvad Otepääl 9.–21. veebruarini.

Toimetaja: Anders Nõmm

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